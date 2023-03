Demora en proyectos de energía renovable costarían $1,200 más al pueblo

El retraso en la negociación de los primeros 18 proyectos de energía renovable, provocado debido a discrepancias en el costo de interconexión, representaría una inversión adicional de sobre $1,200 millones que mantiene detenido el avance del proceso a las siguientes fases.

La cifra fue compartida por el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, durante una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, presidida por Javier Aponte Dalmau.

“El gobernador anunciaba en su mensaje cumplir con la meta del 40 por ciento de energía renovable en los próximos tres años y hoy con esta vista el presidente del NE nos indica que lo que veníamos discutiendo hace unos meses, que Luma presentara finalmente el reglamento y los costos de interconexión todavía no lo ha hecho y el término vence mañana. El presidente del NE nos habla hoy de ponerle un ultimátum y que de no hacerlo así estos 18 proyectos se quedan en riesgo, pasarían al próximo ‘tranche’ y que las negociaciones serían los márgenes de los costos de interconexión. Esto de ser así, sería una negligencia del propio gobierno”, expresó el senador Javier Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que tuvo a cargo la audiencia con base en la Resolución del Senado 340.

En la audiencia, Aponte Dalmau preguntó al deponente si conocía las causas por las que Luma Energy y la AEE no llegan a un acuerdo para dar paso al ‘tranche’ uno que comprende los primeros 18 proyectos de energía renovable. El deponente contestó que “hemos trabajado mano a mano, tiempo suficiente han tenido y vamos a tomar cartas en el asunto”. A su vez, el senador cuestionó si esta primera fase se interrumpe cuánto sería el costo. Avilés dijo que son alrededor de $1,200 millones de inversión en los 18 proyectos iniciales.

“La falta de determinación y de empuje está causando el disloque en la economía. Hoy no se están haciendo los trabajos y habría que esperar un año… es el efecto en la economía por no firmar esos proyectos hoy”, manifestó Avilés. El senador preguntó si las partes habían expresado razones de dilación al momento. Avilés respondió que “al final del día lo que hemos visto es que Luma y la AEE tienen diferencias en los puntos de interconexión por tal razón el NE va a tomar determinación”.

Aponte preguntó qué alternativas existen como consecuencia de una posible orden del NE para detener el ‘tranche’ número uno. Avilés respondió que hay dos opciones: que todos se vayan o que todos firmen. “Tenemos que lograr que se tome esa decisión final. No se puede esperar más porque tiene un efecto en cadena”, manifestó.

Aponte reiteró la pregunta sobre qué pasaría con los proyectos de energía renovable. El deponente dijo que el peor escenario es que si del ‘tranche’ uno no deciden firmar al otro día se cierra el ‘tranche’ dos que no tiene las mismas limitaciones. Avilés dijo que los proponentes de los proyectos del ‘tranche’ uno pueden pasar al tres pero con una nueva negociación.

El senador cuestionó sobre los precios. Avilés mencionó que el ‘tranche’ dos sería una guía del mercado y son competitivos. Avilés explicó que tienen jurisdicción sobre Luma y la AEE pero hay un desarrollador, la información es que los proyectos están por cerrarse. Dijo que la preocupación es que ese licitador no cierre, no esté a tono con los últimos detalles y no cierre. “El asunto es que hasta que no se tenga un número de los costos de interconexión no pueden ir a financiar el proyecto”, explicó.

“Con la orden que vamos a emitir se va a lograr ese cierre. Se le han dado todas las oportunidades. Tenemos el expediente, información suficiente para estimar un costo de ese punto de interconexión cierto. Con esa cantidad cierta, si después hay que aumentarla, es una enmienda” afirmó Avilés.

Aponte preguntó si cabe la posibilidad de que estas empresas en el ‘tranche’ uno puedan demandar al estado por no estar listo el precio de interconexión. Avilés dijo que no quiere adelantarse a los procesos, pero cualquier persona que entienda se le han violentado sus derechos puede proceder. “No me atrevo a establecer una cosa o la otra”, sostuvo.

De otro lado, Aponte preguntó sobre lo que se establece en el contrato de Genera PR donde no hay unas métricas iniciales a diferencia del contrato con Luma que sí las tenía. El deponente dijo que Luma incluyó un anejo, pero el NE siempre dijo que el anejo no era vinculante y que la responsabilidad en ley de establecer las métricas es del NE una vez se salga de la quiebra.