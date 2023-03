Políticos reaccionan a mensaje del gobernador

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi ofreció hoy, martes, desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes su tercer mensaje de situación del estado, donde detalló la gestión de su gobierno para atender los asuntos prioritarios del país.

Tras culminar el mensaje, varios políticos se expresaron y reaccionaron a las expresiones del gobernador.

Luis Javier Hernández: “La gente lo que busca es que este gobierno pase, y que sea rápido”

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, aseguró que el gobernador “se está engañando a él mismo” y que " la realidad en la calle y en las comunidades es otra” a la descrita en el tercer mensaje de situación del estado.

“Esperábamos un Mensaje de Estado, pero lamentablemente el gobernador decidió iniciar su campaña política bajo gritos de ‘cuatro años más’ de sus afiliados en el hemiciclo de la Cámara. Cerró el Capitolio para el público en general y sólo permitió que entraran sus correligionarios del PNP”

Se está engañando a el mismo. Más allá de los números y estadísticas producto de su propia oficina, la realidad en la calle y en las comunidades es otra. La reconstrucción no avanza, y no es culpa de FEMA, es de la burocracia del gobierno estatal. El crimen amenaza a nuestra gente todos los días, en todos lugares. Los aumentos en el agua y la luz no se detienen, la inflación ahoga a los más necesitados, y eso es a lo largo y a lo ancho de todo Puerto Rico”

“Mañana en la mañana, cuando la gente salga a la calle, se encontrarán con una triste realidad: vivimos en un país con mayor desigualdad social que nunca. La realidad es que contrario al estribillo publicitario de que ‘las cosas pasen’, la gente lo que busca es que este gobierno pase, y que sea rápido”, concluyó.

[ “Tatito” Hernández acusa a Pierluisi de “mentir” en su mensaje de estado de situación ]

Rafael Hernández Montañez: “En la administración de Pedro Pierluisi las cosas no pasan”

Mientras, para el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez: “El mensaje del gobernador le mintió al país. Respetuosamente, le pedimos que no se preste para la mentira. Durante su mensaje, el gobernador repitió sin sentido que su administración hace que las cosas pasen. El país completo y especialmente, su propio gobierno, han reconocido que en la administración de Pedro Pierluisi las cosas no están pasando”.

En conferencia de prensa, Hernández Montañez abundó sobre los temas de la reconstrucción del país que abordó el gobernador.

“Los fondos de reconstrucción ya fueron desembolsados por FEMA, pero las agencias no han ejecutado los proyectos. A seis años del huracán María, es inaceptable que no se haya completado ni un solo proyecto de obra permanente”, destacó.

Al mismo tiempo, el líder cameral indicó “que el gobernador anunció el supuesto progreso de los proyectos para reconstruir nuestro sistema eléctrico. Sin embargo, de los $9,500 millones desembolsados, solo se han utilizado $213 millones, para un raquítico 2.26%. Hoy mismo, nuestro sistema sufrió un relevo de carga, pues no han completado ningún proyecto para modernizar nuestra red de transmisión y distribución”.

En detalle, Hernández Montañez indicó que en el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), solamente se ha utilizado un 6.25% de los fondos ya desembolsados.

Por otro lado, al Departamento de Educación, FEMA le desembolsó $2 mil millones y solo han utilizado $306 millones, para un 14.8%. “Pero más indignante aún es que, hasta el momento, Educación no tiene ni un solo proyecto de obra permanente completado, según los datos del propio portal de su gobierno y el COR3″, insistió.

“En el caso de la Universidad de Puerto Rico (UPR), eso llora ante los ojos de Dios. De los 185 proyectos para los cuales se han desembolsado $772 millones, solo han utilizado $2 millones, para un 0.29%”, detalló Hernández Montañez.

Por otra parte, el líder cameral arremetió contra el presidente de la Palma, “por adjudicarse como logros suyos múltiples iniciativas y proyectos de la autoría de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara”.

A modo de ejemplo, Hernández Montañez señaló que Pierluisi Urrutia se atribuyó logros como el aumento a los maestros del sistema público, la justicia salarial a la clase trabajadora y las negociaciones con la Junta de Control Fiscal (JCF) para lograr la reestructuración de la deuda del país.

“Por otra parte, cuando el gobernador habla de fortalecer a los municipios, fuimos nosotros en la Cámara los que asignamos $62 millones para mitigar el recorte de $44 millones a los municipios a través del Fondo de Equiparación Municipal, que se usaría para el recogido de desperdicios sólidos y programas de reciclajes”.

El mensaje de Hernández Montañez también contó con el apoyo del presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz.

El líder cameral reaccionó junto a la delegación de la mayoría popular tras culminar el mensaje de Estado del primer ejecutivo

[ Gobernador enumera logros de su administración ]

Pablo José Hernández Rivera: “El mensaje nos mareó en un laberinto de estadísticas engañosas”

El abogado y autor Pablo José Hernández Rivera señaló que el mensaje del gobernador “nos mareó en un laberinto de estadísticas engañosas para que no encontremos la verdad: que 96% de la reconstrucción está estancada. Por ejemplo, anunció que se han desembolsado mil millones de FEMA, pero omitió que hay $24 mil millones sin desembolsar. Eso no es un logro ni ‘hacer que las cosas pasen’, es una vergüenza y un fracaso”.