Menor reembolso de FEMA a AEE por Fiona

El estimado original de $98 millones para fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometiera por la emergencia provocada en 2022 por el huracán Fiona, fue sobreestimada en un 30 por ciento, indicaron hoy portavoces de la corporación pública durante la conferencia técnica virtual sobre los factores propuestos para la reconciliación trimestral realizada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Según surgió de la vista pública, la cantidad real que se solicitó a FEMA por concepto de gastos de combustible en las plantas generatrices durante el proceso de recuperación del sistema luego del huracán Fiona, es de $62,743,771, de esa cantidad, $61,379,713 es por concepto de compra de combustible y $1,364,058 para gastos de operación y mantenimiento.

“Luego de que ocurre la emergencia, comienzan inmediatamente los trabajos de recuperación. Cuando se terminan las primeras dos semanas de trabajo y al haber una declaración oficial de emergencia, FEMA nos requiere un estimado de gastos de los trabajos de recuperación después de la emergencia. Ahí entonces se toman los gastos reales de las primeras dos semanas y se hace una proyección a lo que se entienda en el momento tomara recuperar el servicio de las generatrices y en ese estimado, con solamente dos semanas de datos, se estimó $98 millones”, explicó Maricarmen Zapata, subdirectora ejecutiva de operaciones de la AEE.

“Esa cantidad se radicó, pero ellos saben que el estimado es uno que puede ser bastante impreciso porque lo que hay son dos semanas de datos y todavía no hay certeza de cuándo es que, en el caso de la AEE, se iba a reestablecer el servicio totalmente”, añadió la ingeniera.

Zapata indicó que una vez culminaron todos los trabajos de recuperación, entonces la AEE procedió a hacer el cálculo real de los gastos en los que se incurrieron para recuperar el servicio, que bajó la cifra original, primero a $68 millones, y luego de varias revisiones, a $62.7 millones.

Sin embargo, la portavoz de la corporación pública explicó que la reducción de la cifra original de $98 millones responde a unos $29 millones correspondientes a pólizas de seguro de las generatrices, sin embargo, el seguro de estas no cubriría los gastos al haber sido la interrupción en el servicio por un periodo menor a 30 días y, por ende, no considerarse como una interrupción de negocios.

“Parte del proceso regular de FEMA es que las entidades tienen que demostrar que antes de hacer una reclamación final ya han ido a su seguro a hacer la reclamación correspondiente. Nosotros cumplimos con el proceso”, señaló la portavoz de la AEE.

“Pero, como la generación se reestableció en menos de un mes, y el uso de las unidades pico fue nuestro reclamo a FEMA, podríamos aplicar para que se nos reembolse la cantidad de $98 millones”, añadió, aunque reconoció que la AEE todavía no cuenta con la certificación del seguro, pero recalcó que la corporación publica entiende que su seguro no es aplicable en este caso.

A preguntas de representantes de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), no obstante, la AEE no pudo precisar si existe certeza de que tanto los $98 millones como los $62.7 millones pudieran ser pagados.

“No tenemos la certeza de que dentro de la evaluación el COR3 diga que esa cantidad total no se va a reembolsar por cualquier razón de elegibilidad. En la AEE hacemos todo lo posible por recibir la cantidad total”, señaló por su parte, Ezequiel Nieves, experto en fondos federales para la AEE.

Otra reclamación

Zapata también confirmó que existe una reclamación adicional relacionada a los gastos del gas natural utilizado durante el periodo de la emergencia por la empresa generadora de energía localizada en Peñuelas, Ecoeléctrica, que podría allegar más fondos federales de recuperación a la corporación pública.

Según explicó la ingeniera, aunque FEMA no cubre gastos de empresas privadas, en este caso se trata de un contrato de compra de energía que mantiene la AEE con Ecoeléctrica que le requiere a la corporación pública adquirir y comprar el gas natural que usa esta empresa privada en sus unidades.

“Ecoelectrica es un caso especial que se da bajo unas condiciones particulares. Nosotros hicimos la reclamación sobre ese gasto de combustible y al momento FEMA continúa la evaluación del caso y estamos entregando la información que FEMA nos ha ido requiriendo durante el proceso. Estamos en ese proceso de entregar todos los datos y documentos que ellos han estado requiriendo para ellos evaluar la solicitud”, dijo la funcionaria.

“Es una reclamación distinta a la de los $98 millones originales por el uso del combustible en las unidades. Son dos reclamaciones apartes”, añadió a la vez que indicó que dicha reclamación asciende a $30,613,091.

Zapata indicó que ese detalle contractual le dio la oportunidad a la AEE de someter una reclamación de gastos de combustibles en el caso de Ecoeléctrica.

Prerrogativa del NEPR

Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, sugirió al NEPR a no contar con un centavo de los fondos reclamados hasta que los dineros no se reflejen en las cuentas de la corporación pública.

Colón señaló que hasta que el proceso de aprobación y desembolso no se materialice, ese dinero simplemente no existe.

“Una vez se reflejen en nuestras cuentas, seremos los primeros en enterarnos y los segundos serán ustedes (el NEPR). Nuestro compromiso es que el reembolso que recibamos por concepto de combustible se notifique inmediatamente al Negociado para que lo considere en las próximas reconciliaciones de costos”, señaló Colón.

No obstante, Edison Avilés, presidente del NEPR, le recordó al director ejecutivo de la AEE que, como ha sucedido en reconciliaciones anteriores, es esa entidad gubernamental la que tiene la prerrogativa de la última palabra durante las reconciliaciones.

“Recuerde”, indicó Avilés, “como ha sucedido en reconciliaciones anteriores, el NEPR tiene la discreción de diferir aun cuando no se haya depositado en las cuentas de la AEE el reembolso. Sin embargo, cada situación es particular y en este caso en específico, a pesar de que hay una reclamación en curso que está bastante avanzada y otra que se está iniciando, acogemos su recomendación en esta reconciliación y vamos a analizarla y tomar una determinación. Pero que quede claro que es una petición de la AEE que no se difiera ese dinero hasta tanto no esté en las arcas, pero es importante aclarar que no depende de que el dinero este en las arcas de la AEE o no, se tomara en consideración la sugerencia del director ejecutivo y de su staff según han hecho la reclamación en esta vista”.