Gobernador espera no tener controversias con la Junta pero no descarta llevarlos al tribunal

El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo el miércoles que durante este año tendrá menos conflictos con la Junta de Control Fiscal, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no acogió su solicitud para establecer parámetros al ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA al momento de vetar leyes.

“Bueno, pero lo que puedo decir es lo siguiente, si yo veo cualquier acción irrazonable de parte de la Junta, la voy a señalar y no descarto recurrir a los tribunales para hacer valer mi planteamiento. Espero que eso no ocurra consistentemente o regularmente, porque veo que tenemos una mejor relación de trabajo con la Junta. También veo que el presupuesto con el que vamos a estar trabajando este próximo año fiscal tiene un monto mayor que nos va a dar más flexibilidad para atender las necesidades del pueblo. Y aunque sí puede ser que en alguno que otro caso haya diferencias con la Junta, yo espero que para la gran mayoría de nuestra iniciativa se llegue a unos acuerdos razonable con la Junta”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El presupuesto que el gobernador le solicitó a la Junta para que le validen es de mil millones más que el vigente.

Según el gobernador, en el proyecto de enmiendas a la Ley de Rentas Internas, la Junta no ha expresado por el momento oposición.

“La Junta, solicitó el estudio económico que se preparó. Bueno, la Junta no se ha expresado por escrito. En cuanto al tema, yo he tenido conversaciones con la Junta, han estado receptivos, puede ser que quieran hacer otros cambios en nuestro sistema contributivo. Yo no descarto, eso sí, puede ser que en algún momento recomienden otros cambios. No, no, no lo descarto”, sostuvo.

Según el gobernador, la Asamblea Legislativa debe atender con prioridad el asunto.

“Aquí lo importante es que hayan vistas públicas. Que si se hace cualquier cambio al proyecto, tiene un impacto fiscal, y tienen que preparar un estudio, como ya lo hicimos nosotros en el Ejecutivo para el proyecto que sometimos. Ese es mi planteamiento”, expresó.