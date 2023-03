Pronostican temas que abundará el gobernador en su mensaje

En la antesala del mensaje de estado del gobernador Pedro Pierliusi, analistas y representantes de distintos partidos pronostican los posibles temas que toque el gobernador hoy a las 5:00 pm en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Manuel Calderón Cerame comentó que el gobernador debe concentrarse en tres principales asuntos que le competen al país en estos momentos.

Explicó que el tema en el alza en la criminalidad es importante y que es necesario que el gobernador le hable al país de propuestas anticrimen que verdaderamente les funcionen a las comunidades en todo Puerto Rico, particularmente en el área de San Juan donde se ha visto un alza en la criminalidad.

Como segundo tema Calderón Cerame dijo que “es importante para todos los puertorriqueños es el tema de combatir la corrupción, yo creo que lo que ha acontecido en el caso de Ángel Pérez y en los distintos otros casos de alcaldes en el foro federal me parece que es propicio para que el gobernador anuncie medidas para garantizar los fondos a las agencias que se encargan de atender el tema de la criminalidad”.

“Hay una necesidad de fondos, igualmente en la división de integridad pública en el departamento de justicia, garantizar que tengan los fiscales y el equipo completo para hacer las investigaciones en curso y continuarlas. Igualmente, la oficina del contralor en Puerto Rico y la oficina de ética gubernamental”, añadió.

Además, el portavoz del PPD dijo que es importante que el Gobernador hable de los fondos de la reconstrucción para el país. “Yo creo que es importante para maximizar la obra que hace falta tanto en la infraestructura vial, en la infraestructura eléctrica, distintas otras áreas y en base a ello lo que son las conversaciones”, afirmó.

Calderón mencionó que puede que el gobernador mencione los esfuerzos que se están haciendo en la capital federal para atender el tema de Medicare Advantage. “Yo creo que los esfuerzos que se den en la capital federal sumados con las visitas que han tenido tanto el presidente de la cámara como legisladores del Partido popular democrático y en Partido Nuevo Progresista en los pasados días, creo que es un tema importante para garantizar la permanencia de este programa que impacta la vida de 800,000 puertorriqueños que tiene edad avanzada en Puerto Rico”, comentó

De la misma forma, el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) José Bernardo Márquez Reyes, dijo que la gente tiene una insatisfacción tremenda con el sistema energético y muchas dudas sobre cómo va transcurriendo la reconstrucción que va “a cuenta gota”.

“Yo pensaría que el gobernador tiene que decir algo sobre la corrupción que es el tema, que me parece, más presente está en la mentalidad de la ciudadanía y su preocupación de cómo se está llevando a cabo su administración pública tanto a nivel municipal como a nivel central. Así que yo quisiera escuchar en que medidas el gobernador se va a comprometer ya sea con adelantar proyectos de administración o con recibir con buenos ojos con lo que está en el trámite legislativo”, aseguró.

Márquez Reyes añadió que “cuando tú tienes estos casos de soborno tu no necesitas legislación para darte cuenta de que una persona no puede recibir dinero por debajo de la mesa a cambio favores gubernamentales, pero eso sí necesita implementación, necesita que las autoridades locales también estén fiscalizando y llevando a cabo su trabajo y no dependiendo de lo que hacen los federales, pero también pienso que hay espacio para legislar en Puerto Rico.

Por otro lado, el abogado y analista Ángel Cintrón dijo que el gobernador tiene que dar un atisbo general de presupuesto, como obligación constitucional y de temas como salud, educación, vivienda e infraestructura.

Cintrón aseguró que es indispensable que el gobernador cubra materias específicas que son de alto interés para el pueblo porque es un año preelectoral.

“Es importantísimo que hable de las obras de reconstrucción. Sobre todo, lo que es carteras acueductos edificios públicos escuelas áreas recreativas hasta balnearios que están todavía cerrados y creo que tiene que abordar el tema de la infraestructura eléctrica, yo creo que eso es fundamental”, comentó.

El abogado, mencionó que lo que más le preocupa a la ciudadanía son las interrupciones. “Yo creo que él tiene que abordar ese tema porque es políticamente vital para él el atender ese tema. Yo creo que es el tema más sensitivo camino a su posible reelección”, abundó.

Además, enfatizó la importancia del tema de criminalidad. “Tiene que abordarlo, explicar si va a hacer algún ajuste si va a hacer nuevos planes si hay alguna inversión económica que mejore el reclutamiento de policías y el adiestramiento de policías”, concluyó.

Este será el tercer mensaje del gobernador Pedro Pierluisi desde el inicio de su mandato.