Policía ocupa dos armas de Vicente Saavedra

Agentes de la Policía ocuparon cuatro armas de fuego en una residencia ubicada en Hato Rey; dos de ellas registradas a nombre de Vicente Saavedra, exmanejador del cantante Ozuna.

De acuerdo al programa Lo Sé Todo de Wapa, un agente identificado como Edgar Centeno tenía en su poder cuatro armas, de las cuales dos son de Saavedra. Además, el agente poseía una licencia sin sueldo para ofrecer seguridad al cantante Ozuna.

La licencia para portar arma del agente fue cancelada, después que las autoridades recibieran una querella de una mujer con la que presuntamente convivía en Hato Rey. La mujer indicó que el agente abandonó el hogar el pasado 14 de febrero y que dejó las armas.

Sobre la situación, el licenciado Edgar Sánchez, abogado del productor, indicó que al momento no tenía detalles.

“En estos momentos no puedo entrar en ningún detalle, porque esto es algo que salió en una nota bastante preliminar y yo no tengo los detalles del asunto”, manifestó el licenciado a Lo Sé Todo.

Cabe mencionar que Saavedra tiene licencia para portar arma.

El pasado 16 de febrero, Saavedra no compareció a una cita con la División de Crímenes Mayores de la Policía en el cuartel general del Negociado de la Policía de Puerto Rico como parte de la nueva investigación que se sigue sobre el asesinato del trapero Kevin Fret. Sin embargo, las autoridades podrían ir hasta el Tribunal para solicitar su comparecencia.

El licenciado Sánchez confirmó al programa Lo Sé Todo que la comparencia del productor nunca se confirmó. Indicó que se le solicitó a la Policía información sobre cierta situación -que no reveló- para poder comparecer a la cita. Incluso, señaló que informó al Departamento de Justicia mediante misiva.

El Departamento de Justicia confirmó que recibió una comunicación del abogado de Saavedra, el licenciado Harry Padilla, sin embargo no ofreció detalles al respecto.

“El Departamento de Justicia está enfocado en esclarecer la causa de la muerte de Kevin Fret Rodríguez, junto al Negociado de la Policía de Puerto Rico, y procesar a los responsables para hacerle justicia a la víctima y a su familia”, compartió en declaraciones escritas.

Según reveló Sylvia Hernández del programa Día a Día, los abogados no permitieron la comparecencia de Saavedra porque alegadamente la citación estaba firmada por Betzaida Quiñones, fiscal quien tiene a su cargo la investigación del asesinato de Kevin Fret y contra quien el productor realizó una querella ante Justicia por sus expresiones en medios televisivos.

“Yo no puedo entrar en ese detalle. El que esté firmada por ella, yo no puedo entrar en que pasó entre ellos. Y esta firmada por ella para llevar a cabo un proceso de investigación del caso de Kevin Fret. No es el del caso de Betzaida Quiñones versus Vicente o de Vicente contra ella. En ese aspecto yo no voy a entrar. Él estaba citado relacionado al caso de Kevin Fret”, sostuvo el teniente coronel Roberto Rivera.

El teniente coronel insistió en que luego que la División de Crímenes Mayores tomó el caso en octubre del año pasado, se estarán citando a todas las personas que habían sido entrevistadas cuando se citó el caso en el 2019.

“Tenemos que citar a aquellos que ya vinieron, para estar seguro de que lo que aportaron es lo único que saben”, dijo.

Rivera no destartó que Ozuna vuelva a ser citado por las autoridades. “Tengo que ir día a día y en base a la investigación sabremos quién debe ser citado, para repasar lo que el había declarado en 2019”, apuntó.

Luego transcendió que fiscalía acudiría a los tribunales para solicitar que el productor comparesca a su cita con las autoridades.

“Nos enteramos por los medios de que ellos van a comparecer, es el curso que ellos pueden seguir pero también puede comunicarse con la defensa y decirle vamos a coordinar, vamos a hacer las cosas que se supone, vamos a garantizarle el debido proceso de ley a tu cliente como a cualquier ciudadano se le hace porque entiendo que nos están trayendo como testigo, pues entonces garantícenos el debido proceso de ley. No tendríamos que llegar al tribunal, pero si quieres llegar al tribunal está en todo tu derecho”, dijo el licenciado Sánchez a preguntas de Lo Sé Todo.

La citación de Saavedra surge luego que durante el mes de noviembre de 2022 la fiscal Betzaida Quiñones revelara en una entrevista televisiva que la exjefa de los fiscales, Olga Castellón bajo el mandato de la exgobernadora Wanda Vázquez, como secretaria de Justicia, le impartió instrucciones en el 2019 para paralizar la investigación relacionada al caso. La fiscal auxiliar detalló que Castellón en repetidas ocasiones le llamó para desautorizar gestiones que otros fiscales lograban realizar sin contratiempos.

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López indicó por su parte que Saavedra no estaba citado como persona de interés en la investigación.

“Ninguno de los citados es persona de interés que se necesita de alguna forma u otra en la investigación. Estamos entrevistando a todos los nombres que surjan como parte de la investigación y no vamos claudiclar en eso. Estamos haciendo nuestro trabajo. Después le llevaremos el caso al Departamento de Justicia que ellos se encargarán entonces de evaluar la prueba y si hay que radicar, pues se radica o determinar lo que ellos entiendan”, dijo en un aparte con la prensa.

Tanto el productor como el cantante Ozuna ya habían sido entrevistados por la Policía luego del crimen.

Kevin Fret fue asesinado en enero de 2019 cuando fue abatido a tiros mientras conducía una motora Yamaha por Villa Palmeras en Santurce.