Mujer termina en coma tras procedimiento estético

No es la primera vez que una mujer arriesga su vida recurriendo a centros estéticos o clínicas que no cuentan con los permisos necesarios para realizar este tipo de procedimientos. En este caso, el procedimiento que se practicó la víctima fue una liposucción. En Colombia, según Medicina Legal, los fallecimientos por este tipo de procedimientos se han incrementado en los últimos años un 130%.

Todo empezó porque la mujer de 34 años, quien reside en el municipio de Soacha, decidió realizarse una liposucción y para esto busco opciones de centros médicos o estéticos en las redes sociales, fue allí donde encontró un lugar en el barrio Santa Librada. Un lugar que llevaba solo tres meses y realizaba este tipo de procedimientos a un bajo costo, el valor de esta “cirugía” fue de $1.800.000.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

En una entrevista para Caracol Televisión, la hermana de la víctima contó que su familiar se encuentra en estado crítico, “a raíz de la cirugía le dio gangrena en el abdomen y le quitaron toda la parte del abdomen”.

Además, en esta misma entrevista la familiar de la víctima contó desde que su hermana se empezó a sentir mal decidieron contactar a la mujer que había realizado la liposucción, pero no han obtenido respuestas, también aseguró que lo más grave del caso es que no tienen más información acerca de esta persona, solamente tienen la dirección del centro estético y la foto que aparece en el número de WhatsApp.

La familia de la mujer también denuncia que La Fiscalía y los entes encargados no le han recibido la queja porque estas instituciones no trabajan el fin de semana. “Yo pasé a poner la denuncia del día de hoy y no me lo aceptaron por ser festivo, así que debemos esperar hasta el lunes”.

¿Qué debo saber antes de realizarme una cirugía?

Antes de realizarse un procedimiento estético existen algunos aspectos importantes que deberían evaluarse: