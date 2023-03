García Padilla: “Ella utilizaba la insignia del Partido Popular para ganar las elecciones”

El exgobernador Alejandro García Padilla acusó hoy a la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz de haber abandonado el Partido Popular Democrático hace años y utilizar su insignia para ganar elecciones.

“Carmen Yulín Cruz ya formalmente ha dicho lo que hizo hace tantos años porque ella se fue del Partido Popular ya hace muchos años. Ella utilizaba la insignia del Partido Popular para ganar las elecciones. Sin la insignia del PPD no hubiese ganado San Juan, eso ella lo sabe “, dijo en entrevista con Día a Día.

García Padilla señaló que Cruz Soto, quien anunció su desafiliación de la colectividad hoy, se había alejado de la Pava cuando el Banco Gubernamental le dio un préstamo de $60 millones y “dejó de necesitar, a su juicio, del gobierno central”.

En otras razones, el licenciado sostuvo que la exalcaldesa se fue del Partido al oponerse a eliminar la planillas de contribución sobre ingreso que propuso bajo su administración.

“Recordemos que gracias a Yulín y a Manuel Natal y a dos o tres más, todavía todo el país paga impuesto, la contribución sobre el ingreso”, dijo el exfuncionario en referencia a la intención bajo su administración de cambiar el sistema tributario del país e implementar un Impuesto al Valor Añadido (IVA).

“Ella se opuso y hoy los puertorriqueños pagan planilla y a los trabajadores se le deduce de su cheque cortesía de ese grupo de compatriotas que ya por fin anuncian lo que ya todos sabíamos. Ella se fue del Partido Popular cuando ella impugnaba los permisos que ella daba. Que no se nos olvide que como alcaldesa, Carmen Yulín impugnó la validez de los permisos que el municipio daba. Sabemos que se había ido hace tiempo”, recalcó.

No obstante, aseguró que los populares de igual manera dejaron de apoyarla hace tiempo y que se vio reflejado en la pasada primaria a la gobernación donde Cruz Soto se midió a Eduardo Bathia y Charlie Delgado. Esto como reacción a las expresiones que hiciera la exalcadesa en conferencia de prensa hoy donde invitó a la colectividad a quedarse con la insigna que ella se quedaría con la gente.

“Recordará Carmen Yulín que en la primaria que corrió quedó tercera poque no había cuatro. La gente del Partido Popular dejó de apoyarla hace tiempo. Me da mucha pena que utilizó al Partido Popular. Yo apostaba a que ella no iba a hacer esto porque nadie, o yo no presumo la maldad en nadie, y no pensaba que ella no iba a ser esto por la gente que votó por ella”, apuntó.

De igual manera confesó que Cruz Soto sí fue un “dolor de cabeza” de cabeza para su administración.

“No al principio, luego cuando se le dio el prestamo ahí sí... perdóname en las elecciones apoyó a Manuel Natal para San Juan y llegamos terceros en San Juan por ese tipo de acción. La papeleta que la llevó a la cúspide de pública siendo alcaldesa de la Capital de Puerto Rico bajo el partido popular”, dijo.

En tanto, aseguró que sí Cruz Soto tenía razones para dejar las filas del partido.

“Tu sabes cual me parece a mí que es una de las razones principales por las cuales por fin anunció que se había ido del Partido Popular, es que con el Partido Popular no va a poder traer la independencia por la cocina. En el Partido Popular no nos prestamos para traer la independencia por la cocina. Para eso está Victoria Ciudadana y el PIP”, apuntó.