Cae confianza de estadounidenses en los bancos tras quiebras

WASHINGTON (AP) — Solo el 10% de los adultos estadounidenses dicen tener mucha confianza en los bancos y otras instituciones financieras del país, según una nueva encuesta. La nueva cifra está por debajo del 22% que dijo tener mucha confianza en 2020.

Tras la reciente quiebra del Silicon Valley Bank, la encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló también que la mayoría de los norteamericanos dice que el gobierno no está haciendo lo suficiente para regular la industria.

La evaluación desalentadora de los bancos estadounidenses y de la regulación bancaria se produce después de que una serie de sacudidas trajeran a la memoria los recuerdos inquietantes de la crisis financiera de 2008-2009.

Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande del país, quebró el 10 de marzo después de hacer apuestas arriesgadas en el mercado de bonos. Dos días después, los reguladores cerraron Signature Bank, con sede en Nueva York, que se había involucrado en el intercambio de criptomonedas. Al otro lado del Océano Atlántico, Credit Suisse, un banco suizo con problemas desde hace mucho tiempo, fue adquirida el domingo por su rival UBS en un matrimonio forzoso diseñado para restaurar la confianza en las instituciones financieras globales.

En Estados Unidos, la agitación generó dudas entre los legisladores sobre los cambios hechos 2018 a una ley que flexibilizó las regulaciones establecidas después de la crisis financiera de hace una década.

La encuesta sugiere que la ciudadanía estadounidense comparte esa preocupación: el 56% dice que el gobierno no está haciendo lo suficiente para regular los bancos y otras instituciones financieras, mientras que el 27% cree que está haciendo lo correcto y el 15% considera que está regulando demasiado. La preocupación por la regulación insuficiente es bipartidista: el 63% de los demócratas dice que la regulación bancaria actual es insuficiente, al igual que el 51% de los republicanos.

La encuesta concluyó que además del 10% de los estadounidenses que dicen tener mucha confianza en las instituciones bancarias de la nación, el 57% tiene alguna confianza, mientras que el 31% apenas la tiene.

La encuesta a 1.081 adultos se realizó del 16 al 20 de marzo utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de la NORC, basado en probabilidades, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 4,0 puntos porcentuales.