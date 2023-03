Denuncian condiciones en las que se encuentra la Torre Sur de Minillas tras incendio

Varios empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) sufrieron las consecuencias de un incendio ocurrido la semana pasada en la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas en Santurce.

Ante esto el presidente de la Federación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado-(FEG-CFSE), Juan Osorio Flores solicitó la intervención del secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado López en calidad de presidente de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para atender la situación en que se encuentra el edificio que según señalan no cuentan con sistemas para prevención de incendios como alarmas y altavoces.

“En carta enviada al presidente de la Junta de la CFSE le informamos que la Torre Sur carece de un sistema de altavoces que comunique la clave de incendio, el mismo no tiene un sistema de alarma de humo y en los plafones de las oficinas no cuentan con un sistema de rociadores o (sprinklers) contra incendio, asunto que viola los códigos de construcción para estructuras multipisos. De hecho, desde que estamos ubicados allí, no se ha ensayado un desalojo y mucho menos se nos ha informado si existe un protocolo de desalojo. Los pasillos no están rotulados con las claves a colores (significando instrucciones) con las rutas para la salida inmediata en momentos de emergencias. Entendemos que estas carencias de los requerimientos mínimos de seguridad hacen que el edificio Torre Sur sea inseguro como centro de trabajo para los empleados y miembros de la Federación de Empleados Gerenciales de la CFSE cuya Junta de Directores usted preside y los cuales represento, aprovechando también abogar por todos empleados de la corporación”, señaló Juan Osorio Flores, presidente de la Federación de Empleados Gerenciales de la CFSE.

En las declaraciones escritas, el líder de los empleados gerenciales de la CFSE señaló que en múltiples ocasiones esa organización ha planteado a la alta gerencia los problemas de seguridad en el Centro Gubernamental en las Torres de Minillas.

“Hay un desfase en la forma en que se maneja el sistema de seguridad en la Corporación, entendemos que en la mayoría de las facilidades de la agencia hay planes de desalojo y rotulación para actuar con rapidez en casos de emergencias. Específicamente en la Torre Sur del Centro Minillas, sede de nuestra oficina que presta servicios a lesionados y patronos, lo que genera muchas visitas, es necesario que le solicitemos a usted y a nuestro administrador Jesús Rodríguez Rosa que se comuniquen con la Autoridad de Edificios Públicos (dueña de las facilidades) para que inmediatamente corrijan todas las deficiencias que estamos denunciando.

Los empleados también dejaron saber su preocupación por la presencia de asbesto en las oficinas del edificio gubernamental.

“Entre nuestros representados que prestan sus servicios en la oficina de la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas reina gran preocupación relacionada a la exposición a partículas de asbesto y su posible propagación como consecuencias del incendio. Es sabido que en el pasado se han realizado trabajos para capsular la presencia de asbesto en ese edificio. Usted como médico conoce el grave daño a la salud que causa a un humano que se expone a la presencia de asbesto. Finalmente solicitamos que se permita continuar con las iniciativas ya tomadas para reubicar a los empleados a otras localidades de la Corporación y activar la modalidad de trabajo de manera remota indefinidamente hasta que el edificio cumpla con las regulaciones de OSHA, Departamento de Bomberos y Reglamentos internos en cuanto a la prevención de incendios. Podemos mencionar las siguientes medidas de seguridad contra incendios en edificios”, terminó diciendo el presidente de la Federación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.