Pierluisi no pedirá voto de caucus a favor de la procuradora de las Mujeres

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el miércoles que no va a pedirle a la delegación en el Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP), un voto de caucus a favor de la procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra.

“Yo lo que espero es que cada uno vote individualmente, que no sea esto una cuestión de caucus, sino que se le permita a cada uno fijar su posición su momento”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

Pierluisi Urrutia espera que la Vista Pública del jueves en la Comisión de Nombramientos del Senado sirva para aclarar las inquietudes sobre Rivera Sierra, que supuestamente no cuenta con los votos para ser confirmada al momento.

“Yo no voy a estar aquí pidiendo un voto por regla de caucus como se dice de que todos tienen que votar de una manera u otra. Para los nombramientos yo pienso que los senadores deben tener su juicio propio y en su momento yo sabré quien votó y por qué. Pero este todavía no es el momento, porque la procuradora no ha tenido la oportunidad de comparecer a esa vista”, expresó.