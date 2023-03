“Ella no tiene grandes recursos”: A Pierluisi no le sorprende que Wanda Vázquez pida dinero para pagarle a sus abogados

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que entiende las razones por las que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced está en solicitud de dinero para pagar su defensa por las acusaciones que enfrenta en el Tribunal Federal.

“A la exgobernadora le asiste la presunción de inocencia. Y está en su derecho de solicitar donativos para el costo de su defensa. Yo sé que el costo de la defensa en el Tribunal Federal es altísimo y también sé que la exgobernadora es una profesional de clase media que yo sepa ella no tiene grandes recursos y no me sorprende que haya hecho eso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Lo que quiero es que se haga justicia y ya sabremos el resultado en su momento. Mientras tanto, no puedo criticar lo que está haciendo”, añadió.

Gobernador no tiene objeciones a darle mayores poderes al Contralor Electoral

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles no tiene objeciones para darle mayores poderes a la Oficina del Contralor Electoral para fiscalizar los recaudos de las campañas políticas.

“El contralor electoral puede proponer un anteproyecto a esos efectos ante la Asamblea Legislativa y en ese momento yo fijaré mi posición”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Entre otros asuntos, el contralor electoral, Walter Vélez, quiere que se eliminen los donativos anónimos y que se le permitan mayores poderes para fiscalizar a los Comités de Acción Política (PAC y Súper PAC).

“En principio yo veo bien la transparencia, que se identifiquen los donantes y que sea por cheque o giro postal identificado. Si el contralor electoral quiere reducirlo todavía más, lo veo bien. Llevarlo no es que me impacte a mí como tal, pero tengo que ver el impacto para otros candidatos”, sostuvo.

Sus expresiones responden a los alegatos que ha utilizado el equipo legal del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, de que el dinero que el contratista Oscar Santamaría le dio y quedaron grabados por las autoridades federales, fueron donativos a su campaña política.