Contraloría revela deficiencias con el sistema de administración de multas electrónicas en San Juan

La Contraloría de Puerto Rico emitió el miércoles, una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados del Municipio de San Juan.

El Informe revela que el sistema de administración de multas electrónicas contratado el 19 de septiembre de 2018, no estaba integrado al módulo de multas del sistema Enterprise Resource Planning (ERP), en uso por el Municipio. La Oficina de Sistemas de Información confirmó, que el sistema de multas electrónicas no hacia interfaz con el sistema ERP.

Esta situación no permite mejorar la eficiencia administrativa en la emisión y cobro de multas electrónicas. Además, tampoco permite agilizar la verificación de los importes de facturación de la compañía a razón del 40 por ciento del total de multas electrónicas o manuales, cobradas y expedidas por la Policía Municipal, según dispone el contrato.

El Informe recomienda que el Municipio realice las gestiones necesarias para que la compañía evalúe los procesos, y complete la interfaz que permite la conexión de los sistemas conforme estipulado en el contrato vigente.

Por otro lado, la auditoría de dos hallazgos señala que el 44 por ciento de los policías encuestados, no utilizaban el equipo portátil para emitir las multas. El 27 por ciento de los policías que utilizaban los equipos indicaron que, confrontaban problemas técnicos con la señal o la duración de la batería.

Los auditores detectaron en el 2022, que no se había desactivado la cuenta de acceso al sistema ERP, de una ex contratista que había cesado su servicio en el 2021. Además, el 22 por ciento de las cuentas de acceso examinadas en la muestra, tenían privilegios que no eran necesarios para realizar las funciones asignadas. Estas deficiencias pueden propiciar que personas no autorizadas accedan a información y hagan un uso indebido de esta.

Este primer informe de tecnología de información del Municipio de San Juan, cubre el periodo del 19 de septiembre de 2018 al 18 de marzo de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.