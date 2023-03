Presidente del Colegio de Abogados asegura que arrestos contra manifestantes no tienen base legal

El presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Manuel Quilichini, reaccionó ante la cantidad de casos que han caído en los tribunales contra manifestantes en denuncias ambientales y dijo que el Estado trata de intimidar a las personas para desalentar la protesta.

En entrevista para Metro el licenciado explicó que, en el caso de la cueva Las Golondrinas, “los manifestantes han demostrado que tenían la razón de que se estaba construyendo ilegalmente y ellos están ejerciendo su derecho constitucional a expresarse y a manifestarse”.

Al cuestionarse si ve un patrón de criminalizar a los manifestante Quilichini dijo no estar seguro si los arrestos de manifestantes están en aumento. Sin embargo, dijo que, de estarlos, estos solo serían una forma de amedrentar a los manifestantes. “Lo hemos visto en distintos tipos de protestas y en todas se caen. Así que el Estado definitivamente usa su poder para tratar de intimidar a la gente para que no vaya a protestar, para que no ejerza su derecho”, afirmó.

Qulichini aseguró que la Policía, muchas veces, lleva a cabo arrestos con “razones no legítimas”.

Sostuvo que el Estado debe demostrar que hubo una ley que se violó y que, “tiene que hacer la alegación de los hechos y esta es una alegación muy específica porque aquí está en juego los derechos de una persona, la persona que está imputada tiene derecho a que su abogado pueda contrainterrogar a los policías y usualmente en ese contrainterrogatorio es que sale que la información que tiene la policía no es la información adecuada en ley para que se le procese”.

Según Quilichini, los policías a veces identifican mal al testigo, a veces lo que realmente vieron no es un delito así que depende de las circunstancias.

“Arrestan y luego los casos se caen y eso demuestra que quizás la policía está siendo un poco agresiva con los manifestantes que lo que están haciendo es expresar su sentir y haciendo valer sus derechos”, expresó el presidente de abogados.

El Colegio de Abogados apoya a los manifestantes durante las manifestaciones y luego de los arrestos. “Nosotros tenemos un cuerpo de observadores que cuando se nos solicita nosotros enviamos abogados a que observen, la mera presencia de los abogados en los predios de una manifestación es para garantizar que no haya violaciones de derechos. Estos observadores no intervienen directamente, pero sí le pueden informar a un policía o al que está a cargo lo que está sucediendo en la manifestación”, afirmó Quilichini.

El licenciado explicó que cuando ocurre algún arresto, en algunos casos, el colegio ofrece representación a través de sus abogados en la primera fase, la cual es la regla 6 ya que es, usualmente, cuando los casos se caen.

“Distintos abogados voluntarios de las áreas circundantes acuden al llamado que haga el colegio, van al tribunal y les dan una representación gratuita a estas personas. También hay abogados de la practica privada comprometidos con estas causas que también donan de su tiempo para representar personas que hayan sido arrestadas”, aseguró.

Por otra parte, Quilichini aseguró que el que termina arrestado y no tiene abogado pasa por un proceso que puede ser traumático y costoso, simplemente por ejercer su derecho constitucional a la libre expresión.

“Si [un manifestante] no consigue abogado, puede costar, como mínimo, $500 pero puede ser más porque esos $500 son para una vista regular de regla 6 y es lo que usualmente cobra un abogado, pero si hay algún tipo de complicaciones pudiera ser de $500 a $800 por vista y estas no son personas acaudaladas son personas de clase media que simplemente son activistas y quieren hacer valer sus derechos y pedir que se cumpla con la ley”, precisó el licenciado.

Además, explicó que el costo de procesamiento de estos casos es altísimo “tienes que mover a un policía que lleve un arresto, de ahí tiene que llevarlo a un tribunal y en el tribunal pueden pasar horas. En términos de tiempo y del uso ineficiente de la policía es altísimo.”

“El hecho de que los casos se caigan en corte demuestran que no había base legal para arrestarlos”, concluyó el licenciado Manuel Quilichini.