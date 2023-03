Domingo soleado, pero continuará peligroso el oleaje en el mar

Las condiciones en el mar continúan peligrosas para hoy domingo, por lo que se continúa recomendando a la ciudadanía que se mantengan lejos de las costas y así evitar una desgracia.

Las marejadas desde el norte mantendrán oleaje picado y peligroso, con olas de hasta 10 pies, mayormente en aguas del Océano Atlántico. Continúan vigentes las advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas en esta zona de la isla. Mientras que para las playas, existe alto riesgo de corrientes marinas desde Cabo Rojo hasta Aguadilla y en el norte hasta Ceiba y Vieques.

Una advertencia de resacas fuertes continúa en efecto desde Rincón hasta Ceiba al igual que para las islas municipio de Vieques y Culebra.

Para el día de hoy se espera que se mantenga soleado durante las primeras horas, pero podría aumentar la nubosidad en horas de la tarde en el interior y oeste de la isla, aunque la lluvia será limitada.

Tampoco se esperan aguaceros significativos para esta noche.

El lunes comenzará a aumentar la humedad y se desarrollarán algunos aguaceros en horas de la tarde. Los aguaceros comenzaran a aumentar el martes a medida que se mueva mas humedad desde el sur.

Nino Correa pide a la ciudadanía que se mantenga lejos de las playas

Ante esto, el director del NMEAD, Nino Correa, alertó a la ciudadanía que deben estar alejados de los cuerpos de agua.

“No queremos a nadie en las playas. Las condiciones del mar, específicamente en la costa norte, oeste y este, incluyendo Vieques y Culebra, no están aptas para bañistas desde hace varios días, y este fin de semana no es la excepción. Y el riesgo alto de corrientes marinas podría continuar hasta la semana que viene. Ya el fin de semana pasado tuvimos la tragedia de dos turistas, padre e hijo, que fallecieron ahogados en la playa Caracoles en Arecibo. No queremos seguir perdiendo vidas por algo que se puede evitar”, reiteró Correa Filomeno.

“No se arriesgue. Haga caso a las mismas personas que viven cerca de las playas que les orientan, tanto a turistas como a la gente de aquí, a que no se meta al agua. Agradecemos la gestión que hacen, al igual a los hoteles, que también entregan hojas informativas a nuestros visitantes para que sepan que no es recomendable bañarse en las playas en estos días. Nuevamente, no queremos que un momento de compartir familiar o con amistades se convierta en una desgracia”, agregó el comisionado.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, y Correa Filomeno recordaron que los Negociados del DSP y las zonas operacionales del NMEAD están activadas para poder atender cualquier eventualidad. El Negociado mantiene comunicación constante con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de todos los municipios, la Guardia Costera y las policías municipales.