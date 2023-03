¡Fuera del agua! Se espera fin de semana soleado pero con condiciones peligrosas en las costas

Un fin de semana soleado es lo que se espera desde hoy, sábado, sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) alertó sobre el fuerte oleaje que estará afectado las costas de la isla por lo que se exhorta a la ciudadanía que se mantengan alejados de las playas.

Se esperan olas de 7 a 8 pies en aguas costeras de la isla y de 10 a 12 pies en aguas del mar afuera, por lo que las condiciones estarán peligrosas para embarcaciones pequeñas. Las condiciones de peligro en el mar continuarán hasta el domingo.

Las corrientes marinas estarán afectando playas desde la zona de Rincón hasta Ceiba por toda la zona costera del norte, incluyendo las islas de Vieques y Culebra. El SNM emitió una advertencia de inundaciones costeras.

En cuanto al tiempo, se esperan días soleados con poca actividad de lluvia. Las temperaturas máximas fluctuarán entre los bajos 70 grados Fahrenheit a los altos 80.

Nino correa pide a la ciudadanía que se alejen de las playas

El director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, alertó a la ciudadanía que deben estar alejados de los cuerpos de agua.

“No queremos a nadie en las playas. Las condiciones del mar, específicamente en la costa norte, oeste y este, incluyendo Vieques y Culebra, no están aptas para bañistas desde hace varios días, y este fin de semana no es la excepción. Y el riesgo alto de corrientes marinas podría continuar hasta la semana que viene. Ya el fin de semana pasado tuvimos la tragedia de dos turistas, padre e hijo, que fallecieron ahogados en la playa Caracoles en Arecibo. No queremos seguir perdiendo vidas por algo que se puede evitar”, reiteró Correa Filomeno.

“No se arriesgue. Haga caso a las mismas personas que viven cerca de las playas que les orientan, tanto a turistas como a la gente de aquí, a que no se meta al agua. Agradecemos la gestión que hacen, al igual a los hoteles, que también entregan hojas informativas a nuestros visitantes para que sepan que no es recomendable bañarse en las playas en estos días. Nuevamente, no queremos que un momento de compartir familiar o con amistades se convierta en una desgracia”, agregó el comisionado.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, y Correa Filomeno recordaron que los Negociados del DSP y las zonas operacionales del NMEAD están activadas para poder atender cualquier eventualidad. El Negociado mantiene comunicación constante con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de todos los municipios, la Guardia Costera y las policías municipales.