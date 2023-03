Bélgica prohíbe TikTok en los celulares de uso oficial

BRUSELAS (AP) — Bélgica está prohibiendo TikTok en los celulares del gobierno ante las preocupaciones sobre la ciberseguridad, la privacidad y la desinformación, informó el viernes el primer ministro del país, con lo que el gobierno belga impitó medidas recientes de otras autoridades en Europa y Estados Unidos.

La app para compartir videos, de propiedad china, estará temporalmente prohibida durante al menos seis meses en dispositivos que son propiedad o pagados por el gobierno federal de Bélgica, según una publicación en el sitio web del primer ministro, Alexander de Croo.

De momento, TikTok no ha respondido a una solicitud de declaraciones para conocer su punto de vista. La compañía, propiedad de la empresa china ByteDance, ha insistido desde hace tiempo que no comparte datos con el gobierno chino y que esa información no se guarda en China.

TikTok presentó nuevas medidas esta semana para aliviar los temores sobre la protección de los datos de los usuarios en Europa.

Sin embargo, las tres principales instituciones de la Unión Europea y el Ministerio de Defensa de Dinamarca de antemano han ordenado a sus empleados que eliminen la app de los dispositivos que son utilizados para asuntos oficiales. Se han impuesto prohibiciones similares en Canadá y Estados Unidos.

La disputa por TikTok forma parte de una rivalidad global más amplia entre China y Estados Unidos y sus aliados occidentales por la supremacía tecnológica y económica.

De Croo dijo que la prohibición en Bélgica se basó en advertencias del servicio de seguridad estatal y su centro de ciberseguridad, que señaló que la aplicación podría recopilar datos de los usuarios y modificar algoritmos para manipular noticias y contenido.

También advirtieron que TikTok podría ser obligado a realizar espionaje para Beijing, dijo el primer ministro, sin ser más específico.

“Vivimos un nuevo contexto geopolítico en el que la influencia y la vigilancia entre Estados se han desplazado al mundo digital”, detalló De Croo en un comunicado en línea.