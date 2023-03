Mariana Nogales asegura construcción de hotel cerca a la Cueva de las Golondrinas podría “caer por un hoyo”

En entrevista para Metro PR, la representante Mariana Nogales Molinelli dijo que los permisos otorgados para la construcción del proyecto Cliff Hotel & Country Club se han obtenido utilizando mecanismos que no proceden.

“En este caso se ha utilizado el mecanismo de la exclusión categórica y se ha indicado que en ese espacio no hay vida silvestre, no hay vegetación, no hay cuevas y sabemos que eso es falso y el municipio de Aguadilla debería saber que es falso”, añadió.

La representante afirmó que a causa del mecanismo de exclusión no se ha preparado una declaración de impacto ambiental y un estudio de suelo. Comentó que, “se está construyendo en un espacio que aparte de haber devastado con toda la flora y fauna que hay allí y que es un espacio de hábitat crítico para especies en peligro de extinción, también representa un peligro por la violación a la ley de cuevas, cavernas y sumideros”.

“Yo que he estado en muchas ocasiones allí he podido observar que hay unas grietas con unas cavidades profundas y cualquier cosa que se construya allí de cemento y más un edificio de varios pisos puede tener varios peligros de seguridad”, explicó.

Nogales aseguró que esta construcción no solo afectaría el hábitat natural, sino que puede afectar al edificio en términos estructurales por la inestabilidad del terreno. Por otra parte, dijo que es muy peligroso ya que la zona oeste es propensa a terremotos. Y Enfatizó en la importancia de hacer un estudio de suelo.

“Es un espacio que no está apto para hacer ese tipo de construcción”, concluyó.

La Agencia Federal de Protección ambiental (EPA) continúa investigando ya que no cuentan con una certificación de cumplimiento con la Ley Federal de Agua Limpia. La representante comentó que, “Entre otras cosas no hay mecanismos efectivos de control de erosión y de sedimentación y bajo la ley Federal de Agua Limpia se entiende que es un contaminante al mar.”

Por otra parte, el pasado 28 de febrero, la organización son fines de Lucro Salva Aguadilla presentó una demanda contra The Cliff Corporation, Grupo Caribe y Jorge Oliver Piñero por la manera en que se otorgaron los permisos.