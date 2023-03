Cierra El 8 de Blanco en Río Piedras

Por los pasados 36 años, El 8 de Blanco ha sido el punto de reunión de generaciones de personas que quisieron “janguear” en un sitio accesible, entretenido y con magníficas mesas de billar. No importa si son Clase 1988 o apenas recién graduados en el pasado año, si estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, o en cualquier otra institución universitaria de la zona metropolitana de San Juan y no fuiste alguna vez a El 8 de Blanco, posiblemente no tuviste vida social.

No obstante, según indicaron varios posts en las redes sociales de clientes del negocio, ubicado en la comunidad Santa Rita en el centro urbano de Río Piedras, El 8 de Blanco cerró sus puertas desde el pasado lunes.

“Es oficial, el 8 de blanco cierra operaciones. Gracias por esos jangueos (sic) épicos”, escribe uno de los internautas en Facebook.

“Leyendo los comentarios a ver si veo alguna con la que perrié (sic) hace años. El del guayeteo (sic) en el 8″, escribe otro cliente de la conocida taberna y salón de billar mientras que otro señalaba “en el aire el futuro de El 8 de Blanco, en Río Piedras”.

Metro conversó con Rafael Blanco, propietario del local, quien por 36 años ininterrumpidos estuvo al mando de local convirtiéndose en parte de la estampa riopiedrense.

“El negocio ya está clausurado, El 8 de Blanco, como tal, yo no lo voy a abrir más. Si alguien viene con nuevas e ideas y se interesa y le interesa venir a hacer lo que entienda que deba hacer con sus ideas nuevas, puede seguir”, aseguró el comerciante de 62 años.

“Yo entiendo que 36 años, que cumplo ahora en marzo 22, es más que suficiente y decidí cambiar de rumbo, pasarle la batuta a alguien más y que continúe el negocio con nuevas ideas, nuevos bríos”, añadió al mencionar que el negoció comenzó operaciones en marzo de 1987.

Blanco mencionó que son pocos los negocios en Puerto Rico que han logrado llegar a los 36 años de operaciones sin interrupción como El 8 de Blanco y resaltó la importancia que el local tuvo en la comunidad, no solo como centro de entretenimiento, sino en momentos de emergencia.

“Te puedo decir que yo operé durante los huracanes, prendíamos la planta y aquí venían personas para que durmieran en la tarima, o cargaran sus celulares, porque mucha gente en Río Piedras no tenía luz. Durante la pandemia pasó igual, seguí operando ininterrumpidamente”, dijo.

Aunque el comerciante no especificó cuantos empleados trabajan en el local al momento del cierre, sí indicó que eran pocos ya que la “operación era bien limitada”.

Blanco aseguró además que el comercio en el centro urbano de Río Piedras nuevamente está tomando auge con el esfuerzo de jóvenes empresarios y empresarias de la misma comunidad que han tomado la iniciativa de desarrollar nuevas alternativas en el comercio local.

“Río Piedras está cogiendo auge otra vez. Aquí realmente hay un grupo de jóvenes que hay que reconocerlos por su esfuerzo, y esos son los jóvenes que yo entiendo que hay que ayudar para que renueven el comercio aquí”, aseguró el comerciante.

“Esos nuevos empresarios están sacando la cara por Río Piedras, hay una cosecha nueva y eso es importante que esté ahí”, añadió a la vez que mencionó que ya hay candidatos interesados en asumir las riendas del local.