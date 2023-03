Trabajadores del sector privado truenan contra anulación de enmiendas a la reforma laboral

Tras la anulación de las enmiendas de la Reforma Laboral, el Movimiento Solidario Sindical (MSS), rechazó la determinación de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, que elimina los derechos laborales que se reinsertaron con la aprobación de la Ley 41 del 2022.

“La anulación de la Ley 41 del 2022 lo que significa es regresar a los 6 días de vacaciones, 6 días en días de enfermedad, el periodo de 9 meses de periodo probatorio y para lograr el bono de navidad el haber trabajado 1350 horas. Es un acto que nos lleva nuevamente a la mal llamada Reforma Laboral aprobada en el 2017″, expresó el representante de la Unión, José Rodríguez Vélez.

La Ley 41 de 2022 enmendaba la Ley 3 del 2017, firmada durante la administración de Ricardo Rosselló, devolviéndole a los trabajadores del sector privado los derechos y beneficios que le fueron eliminados.

“Con la excusa que devolver esos derechos afectan a patronos y compañías, y por tanto el gobierno va a recibir menos recaudos para así aliviar la crisis creada en el propio gobierno, pero nada más alejado de la realidad, aquí desde que se aprobó la Ley 4, no existe evidencia del efecto negativo en recaudos y mucho menos de forma directa a los patronos. La JCF no puede demostrar con ejemplos claros y lo que hace es faltarle el respeto nuevamente a esos trabajadores y trabajadoras. La JCF se mete con la familia en no poder tomar merecidas vacaciones”, enfatizó Rodríguez Vélez.

El líder sindical añadió que “aquí se aprobaron mejoras en días de vacaciones, enfermedad, bono de Navidad y periodo probatorio llevándolo a 6 meses, en Cámara y Senado, donde luego el gobernador Pierluisi firmó y aceptó los cambios, y por solicitud de la JCF a la jueza fueron eliminados. Queda demostrado nuevamente que, el gobierno actual con sus agencias, no tienen ningún tipo de poder sobre cómo gobernar en la colonia”.

Por otra parte, Rodríguez Vélez exhortó a los cuerpos legislativos y al gobernador a tomar las acciones necesarias para defender a la clase obrera.

“La Jueza acaba de faltarle el respeto al pueblo con esa actitud de llevar a la clase obrera a los periodos de esclavitud. Aquí la JCF acaba de decidir que, un empleado o empelada, solo tendrá 6 días de vacaciones al año, lo que va a provocar es el desaliento para que muchas personas entren a ser parte de la fuerza laboral. Peor aún, fuerzan a la juventud a buscar alternativas laborales fuera del país”, añadió.

“Las acciones ahora son aglutinar fuerzas para rescatar derechos laborales, y saliendo a las diferentes manifestaciones que han sido convocadas, como lo es este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y las futuras que vienen, y a nivel del individuo el mensaje es organizarse en sindicatos para lograr derechos en convenios colectivos, los cuales fijan mejores beneficios vacaciones, enfermedad y beneficios en general”, concluyó el sindicalista.

El MSS es un sindicato que representa a cientos de empleados y empleadas de la empresa privada en Puerto Rico, principalmente en Pepsi Cola, Coca Cola y Partners Business Services.