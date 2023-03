La guerra entre Rusia y Ucrania aumenta el interés por los robots asesinos

El uso de drones y otros tipos de armas avanzadas durante la guerra de Ucrania ha intensificado el interés de varios países por las armas autónomas, consideradas el futuro de la guerra.

Según un reciente artículo de James Dawes, experto en derechos humanos del Macalester College y autor de The Novel of Human Rights (Harvard University Press, 2018), incluso Estados Unidos ha mostrado un mayor interés.

El ejército estadounidense está intensificando su compromiso con el desarrollo y el uso de armas autónomas, como confirma la actualización de una directiva del Departamento de Defensa. El interés de este país sigue a un plan de implementación relacionado publicado por la OTAN el 13 de octubre de 2022, que pretende preservar la “ventaja tecnológica” de la alianza en lo que a veces se ha denominado “robots asesinos”.

“Algunos de los ejércitos que más invierten en la investigación y el desarrollo de estas armas son Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Sur y la Unión Europea. Pero no se limita en absoluto a ellos. Se sospecha, por ejemplo, que el primer robot militar que cazó y mató a un humano fue el Kargu-2, fabricado por una empresa turca”, explica Dawes a Metro.

En la guerra de Ucrania ya se han utilizado algunas armas autónomas, como drones que atacan infraestructuras enemigas, aviones no tripulados que cazan artefactos similares, vehículos terrestres no tripulados y proyectiles rastreadores que detonan sobre objetivos.

Dewes subrayó que a medida que aumentan las bajas en Ucrania, también lo hace la presión para lograr ventajas decisivas en el campo de batalla con armas totalmente autónomas: robots que pueden elegir, cazar y atacar sus objetivos por sí solos sin necesidad de supervisión humana.

Por eso, los partidarios de los sistemas de armas totalmente autónomos argumentan que la tecnología mantendrá a los soldados fuera de peligro al alejarlos del campo de batalla. También permitirán tomar decisiones militares a una velocidad sobrehumana, lo que permitirá mejorar radicalmente las capacidades defensivas.

Críticos como The Campaign to Stop Killer Robots (La Campaña para Detener a los Robots Asesinos) abogan desde hace más de una década por prohibir la investigación y el desarrollo de sistemas de armas autónomos, ya que prevén que en el futuro podrían diseñarse para atacar específicamente a seres humanos, y no sólo a vehículos, infraestructuras u otras armas.

Junto con Human Rights Watch, la Campaña para Acabar con los Robots Asesinos sostiene que los sistemas de armas autónomas carecen del juicio humano necesario para distinguir entre civiles y objetivos militares legítimos.

Las organizaciones sostienen que los ejércitos que invierten más en sistemas de armas autónomas están lanzando al mundo a una nueva carrera armamentística costosa y desestabilizadora. Una de las consecuencias podría ser que esta nueva y peligrosa tecnología caiga en manos de terroristas y otras personas ajenas al control gubernamental.

Metro charló con James Dawes para saber más.

75%

de las personas se oponen al uso de sistemas de armamento, comúnmente llamados “robots asesinos”, que seleccionan y atacan objetivos sin intervención humana, según 2021 de Human Rights Watch.

“Hay una necesidad imperiosa de proteger a la humanidad empezando ya las negociaciones para prohibir los robots asesinos”. — Mary Wareham, directora de la división de armas de Human Rights Watch y coordinadora de la Campaña para Detener los Robots Asesinos.

La guerra de los drones en Ucrania

Desde el comienzo de la invasión rusa, se han desplegado en el campo de batalla tanto drones caseros como altamente sofisticados equipados con Inteligencia Artificial:

-Rusia ha utilizado, al parecer, los drones “altamente autónomos” Kalashnikov Kub y Lancet Kamikaze.

-Ucrania ha confiado en el Bayraktar TB2 turco, que tiene capacidad de vuelo autónomo y presume de “municiones inteligentes guiadas por láser”.

-Estados Unidos se ha comprometido a enviar a Ucrania 700 drones kamikaze Switchblade y “Phoenix Ghosts” que utilizan software de seguimiento por GPS y reconocimiento de objetos.

Entrevista

James Dawes

experto en derechos humanos del Macalester College, EE.UU.

P: ¿Qué le llevó a estudiar la aceleración del uso de robots asesinos?

- Empecé a preocuparme por las armas autónomas en 2007, cuando el robotista Noel Sharkey analizó el uso de robots armados en el campo de batalla en Irak y predijo un futuro de “guerras de robots”. Pero, para ser sincero, entonces no me tomé la amenaza lo bastante en serio porque no podía dejar de pensar en lo mucho que me sonaba a la franquicia cinematográfica Terminator.

Esto ya no es una cuestión de ciencia ficción o especulación. La tecnología para desatar armas totalmente autónomas está ahora al alcance de la mano. Vladimir Putin ha pronosticado, ominosamente, un mundo futuro de guerras de drones y ha anunciado que la IA armada podría dar el siguiente gran paso en la historia.

P: ¿A qué se debe el creciente interés por este tipo de armas?

- Las armas autónomas podrían proporcionar importantes ventajas en el campo de batalla a quienes las desplegaran, permitiéndoles sembrar el caos entre sus enemigos mientras mantienen a sus propios soldados a distancias más seguras. Es una motivación poderosa para gobiernos y ejércitos. También es catastróficamente peligrosa. Es la misma motivación que llevó al desarrollo de las armas químicas y nucleares. El mundo está trabajando ahora mismo para deshacer los calamitosos efectos de las carreras armamentísticas en esas áreas. No tenemos por qué seguir el mismo camino con las armas autónomas. Podemos detener esta carrera mortal antes de que empiece.

P: Háblenos del uso de estas armas en la guerra entre Rusia y Ucrania.

- Los comandantes han visto mucha utilidad en los proyectiles de rastreo, que a veces se denominan “drones kamikaze”. Se trata de un cruce entre un dron y una bomba que puede flotar durante largos periodos de tiempo en zonas designadas, a la espera de que aparezcan los objetivos. También hemos visto “cazadores de drones” totalmente autónomos desplegados en Ucrania. Se trata de drones defensivos que pueden derribar los vehículos aéreos no tripulados del enemigo. La ventaja que tienen sobre los defensores humanos es que pueden operar 24 horas al día, 7 días a la semana, tomando decisiones críticas a una velocidad sobrehumana. Esto aumenta enormemente las capacidades defensivas de un ejército.

P: ¿Existe la posibilidad de que las guerras del futuro sean libradas por robots asesinos?

- Las guerras que dependen en gran medida de robots asesinos son una posibilidad real. Los atentados terroristas con robots autónomos que actúan como asesinos furtivos son una posibilidad real. Estamos a punto de abrir la caja de Pandora. Pero no es demasiado tarde. En octubre de 2022, Austria coordinó una declaración pionera en la ONU en nombre de 70 Estados que llamaba la atención sobre los graves peligros de las armas autónomas y subrayaba la necesidad de prohibiciones y regulaciones. No tenemos que esperar a que se produzcan catástrofes medioambientales y horribles recuentos de cadáveres para motivarnos de repente a tomarnos esto en serio. Conocemos los peligros y podemos prevenirlos con acuerdos internacionales bien pensados.