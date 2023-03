Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Estado aprueba voto de huelga

La Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Estado (UECFSE) aprobó hoy, viernes, por unanimidad un voto de huelga a usarse de ser necesario y a conveniencia del gremio, ante la implantación unilateral del Plan de Clasificación y Retribución por parte de la administración del de la Corporación, ejemplificada en la persona de Jesús Rodríguez Rosa, administrador.

El voto de huelga se dio en el marco de una Asamblea Extraordinaria de Orientación celebrada en el Cancha Emilio E. Huyke en Humacao.

Tras una extensa presentación por parte de María Medina Domenech presidenta de la Unión, la cual centró en los continuos requerimientos a la administración dirigido a participar en la conceptualización del plan que redefinirá las clasificaciones y salarios de los empleados de la Corporación, la matrícula aprobó la recomendación de la junta de directores, quien se ha reunido sobre el particular, al menos cinco ocasiones con representantes de la Corporación.

“A pesar de las reuniones y los requerimientos de negociación a la administración no hemos visto ánimo ni intención de sentarse con el sindicato con apertura y transparencia. Lo poco que sabemos es por lo que se ha comentado en los medios de comunicación o se ha filtrado”, expuso Medina ante su matrícula.

Indicó en su exposición que ni la Corporación o la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH) han facilitado copia del plan a pesar de que lo han solicitado por escrito. A lo que acotó que “de lo poco que nos han dicho es que todavía está para la consideración de la Junta de Control Fiscal el ajuste salarial de $ 800.00 que logramos para todos los unionados”.

“No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que se siga ignorando al sindicato como si no existiera ni que se cambie el Plan de Clasificaciones y Retribución , mucho menos pare convertirnos en empleadores únicos. El patrono tendrá que discutir el plan con nosotros y acordarlo ya que forma parte fundamental del convenio colectivo y no pueden cambiarlo unilateralmente”, indicó la presidenta del gremio.

Igualmente exigieron los unionados que en el proceso de negociación con la Unión la administración tome en consideración el común acuerdo estipulado en el 2010 entre ambas partes, para desarrollar nuevos planes de valoración y de retribución mediante la configuración de un comité de trabajo, denominado Comité de Evaluación de Puestos (CEP), en el que hubo participación directa e igualitaria en todo los procesos .

" Aquel fue un proceso único ejemplo de efectiva colaboración gremio y administración en el cual participaron compañeros y compañeras que aún hoy están en nuestro sindicato y que por lo visto la administración pretende ignorar”, señaló la presidenta ante la matrícula.

Sobre el particular expresó que " no permitiremos que se eche a la basura un plan que se desarrolló en común acuerdo participativo y que costó muchísimo dinero y esfuerzo, para que en su lugar se nos imponga, de forma unilateral, uno que no resuelve los problemas que ya todos conocemos y que provocará las mismas o peores situaciones que ya hemos experimentado en el pasado y que todavía siguen vigentes y sin haberse solucionado”.

Tras recibir voto unánime para ejercer a conveniencia el voto de huelga la representante de la unión concluyó que lucharan por “un plan justo para todos; un plan en el que participen activamente con capacidad genuina para negociar y un plan que sea modelo por la forma y manera en que fue concebido”.

Fundado en el 1963, la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Estado es el más grande gremio de la entidad, agrupando a 1,600 de los casi 2,600 empleados.