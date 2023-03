Abre primer Pasta to go con servicarro

Pasta to Go Foto: Dennis A. Jones

Con un inversión que ronda los 600 mil dólares, abrió en la avenida San Patricio en Guaynabo el primer Pasta to go (PTG) con servicarro y como tienda stand alone, en un espacio de 3,000 pies cuadrados, que se distribuye en un salón comedor con capacidad para 40 comensales sentados y 36 estacionamientos.

El nuevo restaurante próximamente también servirá desayunos, según anunciaron el chef fundador Carlos Rodríguez y el CEO de PTG Global Enterprise, Luis González.

“Este es el proyecto de negocios más grande con el que hemos trabajado como equipo, el de mayor inversión y de mejor resultado. No hemos hecho apertura oficial y todos los días tenemos buenas ventas desde que tuvimos nuestro soft opening la pasada semana”, explicó el empresario boricua.

Como en los otros tres establecimientos ubicados en Bayamón, San Juan y Carolina, todas las salsas y los condimentos que se aplican a las proteínas son elaboradas en la casa por el chef y socio fundador, mejor conocido como “Cano”.

El menú de salsas básicas incluye: Alfredo (blanca), marinara (roja) y rosada. Igualmente, salsas premium como la carbonara, boloñesa, pesto y crema de pesto.

La selección de pastas permite elegir entre: coditos, rotini, bow tie (lacito), penne, spaghetti, fettuccini e integral, seleccionas la salsa y los ingredientes que le quieras añadir. Todas las pastas son veganas.

“Nosotros lo que deseamos es que todos los visitantes se lleven una experiencia única y que cada plato sea especial. Por eso vamos a trabajar salsas de temporada. En este momento tenemos la salsa de salmón y esperamos para la próxima temporada lanzar la salsa primavera. Asimismo, la selección de bebidas se amplió. Tenemos Ice tea y refrescos, cervezas y desde hoy café y té”, describió por su cuenta Cano.

Pasta to Go Foto: Dennis A. Jones

El cuarteto de socios boricuas -que lo completan Enrique Domínguez y Roberto Soto de Cueto-, requirió de la asistencia de un arquitecto para el diseño de la nueva imagen y los conceptos de los diferentes tipos de restaurantes. Roca Arquitectura, del arquitecto mexicano Enrique Jiménez Podesta, se encargó de diseñar las modernas tiendas en el food court de Plaza Carolina, este stand alone en Guaynabo y las próximas por venir.

Jiménez Podesta se dejó llevar por las últimas tendencias en la arquitectura para satisfacer a los socios y a los clientes.

Los fast quality food de Pasta to go cuentan con lo último en tecnología para facilitar el servicio a beneficio de los empleados y los clientes. Los clientes pueden llamar y ordenar para recoger en la tienda, pueden usar el servicarro (que tienen un máximo de espera entre 3 y 4 minutos aproximadamente), pueden ordenar mediante las aplicaciones de Uber y de Doordash, entrar a la tienda, solicitar comida mediante un Ipad y pagar al momento.

“Estamos trabajando duro en la parte de tecnología. Vamos a implementar nuevas técnicas aclimatadas a las necesidades de nuestra cocina. Por ejemplo; en el flujo de órdenes no se aleja mucho de lo que existe en el mercado; pero estará ajustado a nuestra necesidad de fast quality food de pasta”, sostuvo González.

Pasta to Go Foto: Dennis A. Jones

Los inicios

Pasta to go empezó en octubre de 2001 como un carrito que servía pastas en la hora pico de almuerzo que se ubicó en la zona industrial Amelia en Guaynabo. Cano hizo una primera expansión en Plaza del Parque en Bayamón.

Hasta hoy día el carrito sigue vivo, pero en la zona de la Kennedy, y el restaurante de Bavamón siempre ha sido el bebé. Pasta to go expande con la integración de PTG

Global Enterprise. Así, esperan convertir a Pasta to go en el primer restaurante de comida rápida de calidad (fast quality food) en Puerto Rico y en el Mundo.

Futuro

PTG Global Enterprise, trabaja para la apertura del próximo fast quality food en el centro comercial Plaza Centro Mall en Caguas bajo el modelo food court. A fin de año abrirá un front store en Rexville, Bayamón, y se trabaja para que a finales de año o principios del próximo se expandan con un Pasta to go en la Florida Central y otro en México.

El horario de servicio es de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. Eventualmente, el restaurante ofrecerá desayunos y en esa ocasión la apertura será desde las 6:30 de la mañana.