Se hacen pasar por empleados de LUMA y le tumban más de $1,000 a mujer en Humacao

Una ciudadana de Humacao fue víctima de fraude por parte de una persona que se hizo pasar por empleada de la empresa LUMA Energy a través de una llamada telefónica.

La querella fue radicada en horas de la tarde de hoy, miércoles, denunciando lo hechos ocurridos en las Parcelas Aniceto Cruz en Humacao.

Según la querellante, esta recibió una llamada telefónica por parte de la persona haciéndose pasar por funcionaria de la empresa del servicio eléctrico. Esta le indicó que le brindara información de su cuenta bancaria para fines de facturación a lo que accedió.

Posteriormente, la perjudicada se percató de que en dos transacciones le extrajeron de su cuenta de banco la cantidad de $1,050.00.

Este caso fue referido al Cuerpo de Investigación Criminal de Área Humacao (CIC), para la investigación correspondiente.

Anteriormente la empresa LUMA había alertado sobre la modalidad de fraude a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos.

La compañía indicó que toda llamada generada por el equipo de servicio al cliente de LUMA se hará a través del número 1.844.888.5862 (LUMA). Los empleados de LUMA solamente le solicitarán información personal cuando sea el propio cliente el que genere la llamada. Cuando LUMA realice llamadas de cobro, el cliente será transferido al sistema automatizado para ingresar sus datos y realizar sus pagos de manera segura y confidencial. Los empleados de la empresa nunca le solicitarán que comparta o exponga sus métodos de pago.

De igual forma, los clientes registrados para recibir sus facturas electrónicamente lo harán desde la dirección no-reply@lumapr.com.

De realizar algún cambio en el procedimiento de facturación y cobro, LUMA lo informará a sus clientes de manera oficial.

“Exhortamos a nuestros clientes a no compartir información como números de cuentas o información bancaria y a no realizar pagos en ningún canal que no sean los establecidos oficialmente por LUMA. Clientes que reciban este tipo de llamada fraudulenta pueden denunciar las acciones a la Policía de Puerto Rico al 787.793.1234″, lee la comunicación de LUMA en un aviso anterior por fraude.