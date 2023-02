“Yo estoy claro”: Benjamín Rivera rechaza ser un maltratante

“Yo estoy claro de que yo no soy un maltratante”. Así reaccionó el locutor Benjamín Rivera sobre los comentarios en redes sociales donde personas lo han señalado como “un abusador” y se han burlado de él por ser una persona con diversidad funcional.

“Son un sin número de comentarios que he leído. Me duele, pero no tanto en el aspecto de lo que comentan sobre mí. Es como sociedad. Yo estoy claro de que yo estoy feliz, yo estoy claro de que yo no soy un maltratante, un abusador. (sic.)”, aseguró el locutor en entrevista con NotiCentro (WAPA).

“La decisión de ella (Celivelys Rivera), de amarme incondicionalmente, no debe ser motivo de burla. Al final del día, no se estaban burlando solamente de mí, sino de la persona, de mi esposa. Ella está pasando por un momento bien difícil. (sic.)”, añadió.

El pasado 13 de febrero, Celivelys Rivera fue localizada tras haber sido reportada como desaparecida por su esposo, Benjamín Rivera. La joven madre abandonó su hogar luego de haber sufrido una depresión posparto.

“Ella preguntó por mi rápido que la estabilizaron. En todo este tiempo que estuvo en el hospital, estuvimos en comunicación y yo la estuve visitando”, dijo el locutor.

La joven madre ya se encuentra en sus hogar con su esposo y su hija luego de recibir atención médica.