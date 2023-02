Estiman en unos $80,000 el costo para la elección del presidente del PPD

El Comisionado electoral del PPD, el licenciado Ramón Torres, aseguró tener presupuesto suficiente para costear la elección para el presidente del Partido Popular Democrático, que se celebrará el próximo 7 de mayo.

Reveló que ha presupuestado entre $75,000 y $80,000 para cubrir los costos del evento. Afirmó que, “eso incluye, el costo de transportación, que el costo muy alto, el costo de alimento de los funcionarios que van a estar trabajando en ese día y el costo de reproducción del material, porque el material también que vamos a estar utilizando, entiéndase papeleta, bolígrafo, todo este material de apoyo que son las actas que se utilizan, pues tiene que imprimirse y tiene que pagarse por parte del Comité Central del partido.”

“Recientemente el partido ha aumentado sus ingresos debido a una campaña bastante agresiva que ha tenido. No trabajo ese renglón, pero lo conozco, así que estoy seguro de que los fondos van a estar disponibles. Y el presidente del partido ha dicho que en marzo estaremos celebrando a la actividad de gala formal, la medalla Luis Muñoz Marín, que, si se dan las proyecciones de venta que estamos esperando, ingresará, mucho”, añadió.

Por otra parte, el ex comisionado electoral del PPD, Toñito Cruz, expresó en entrevista para Metro que el partido no pudo cumplir con unas enmiendas al Código electoral por lo que van a correr el proceso electoral con las mismas reglas del 2020 y que veía muy atrasada la estructura electoral para el voto adelantado, el voto ausente y situaciones domiciliarias. Ante estas expresiones, el comisionado electoral discrepa de críticas que hizo el ex comisionado electoral al aparato electoral del PPD.

“Yo no comparto las expresiones del comisionado Gerardo Toñito Cruz. Ayer yo demostré que el Partido Popular está preparado para un evento de la magnitud que llevamos en el día de ayer. Voy a demostrar en mayo que estamos preparados para un evento como el de mayo y la realidad es que yo no comparto estrategias electorales en las redes ni en mi programa público. A diferencia de otros partidos y a diferencia del compañero Cruz”, afirmó el comisionado electoral.

Además, aseguró que no habría ningún costo en cuanto a los centros electorales ya que, busca que se haga en escuelas o en centros privados prestados. Expresó que “mi interés es que sea el menor costo posible, sino ninguno.”

Los candidatos para la presidencia del partido son la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado, quien ocupará el primer lugar en las papeletas, el representante Jesús Manuel Ortiz en el segundo y en el tercer lugar, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.