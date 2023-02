Condiciones marítimas continuarán peligrosas hasta inicios de la próxima semana

FEB 25

Vas a la playa?...

🌊🏖️Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a traves de las playas del norte de la isla.



Are you planning to visit the beach today?

🌊There is a moderate risk of rip currents across the north-facing beaches of PR. #prwx #usviwx pic.twitter.com/otNJIkdkUU