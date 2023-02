Creadores de “Mi papá el cazador intergaláctico” hablan de una serie infantil con problemas de adultos

En un mundo intergaláctico lleno de cazarrecompensas, robots, luchas con láser y personajes con nombres y aspecto alocados (como Blobby), la última serie animada de acción y comedia de Netflix tiene mucho más que ofrecer de lo que parece a primera vista. “Mi papá el cazador intergaláctico” fue creada por Everett Downing y Patrick Harpin, y la serie se centra en una familia que atraviesa dificultades normales con una aventura fuera de este mundo.

Lisa (Priah Ferguson) y Sean (JeCobi Swain) acaban escabulléndose en el trabajo de su padre (Laz Alonso) cuando éste vuelve a ser llamado a última hora. Y cuando lo hacen, descubren que su trabajo es en realidad el de un cazarrecompensas que salta de planeta en planeta y que es uno de los más duros de la galaxia. A partir de ahí, la historia da muchas vueltas y se suceden las aventuras galácticas, pero en el fondo, la historia toca la fibra sensible de una forma honesta, y eso es exactamente lo que buscaban los creadores.

P: ¿De dónde surgió la idea de esta serie?

Harpin: Básicamente, los dos trabajábamos en Sony Animation como dibujantes y hablábamos de qué tipo de proyecto queríamos hacer. Sabíamos que queríamos hacer ciencia-ficción, ya que ambos somos grandes aficionados a este género, y sabíamos que queríamos hacer algo con un reparto negro en la ciencia-ficción, porque nos parecía que la gente no le prestaba suficiente atención.

Downing: Por aquel entonces trabajaba mucho en animación y no tenía mucho tiempo para estar con mi familia, y sentía que me estaba perdiendo esos años de formación. Realmente quería hablar de eso y de la idea de querer ofrecer una vida mejor... ¿Pero a qué precio?

Harpin: Y yo estaba empujando desde el punto de vista del niño, porque cuando yo estaba creciendo, muchas veces no teníamos una niñera. Mi padre decía: “Muy bien, tú y tu hermana vienen conmigo”, y nos subíamos a su furgoneta e íbamos a ayudarle. Y nos encantaba. Lo que importaba era pasar el tiempo, ¿sabes? Así que mezclamos todo eso y quisimos contar una historia sobre un padre que lo intenta de verdad, pero que también siente presiones externas. De ahí viene el conflicto de la historia.

P: ¿Y cómo se lleva una historia que trata estos temas para adultos a un formato que las familias puedan ver juntas?

Downing: En realidad, eso es muy importante para nosotros, porque una de las razones que nos impulsó a hacer algo juntos fue que queríamos hacer algo que los niños disfrutaran y estuvieran con nosotros, pero también que los padres participaran tanto como los niños y que todos sacaran algo de ello.

P: La historia lleva a los espectadores a un viaje extremo, especialmente en el mundo de la ciencia ficción. En ese género, ¿el cielo es el límite o hay reglas per se sobre hasta dónde se puede llevar la historia?

Harpin: Podemos hacer muchas cosas siempre que no rompamos la realidad de los personajes humanos: siguen siendo humanos y siguen siendo de la Tierra. Es casi como en los Muppets, donde hay una celebridad humana que no puede caerse de un edificio, pero René sí. Así que hay un poco de demarcación.

“Queremos contar una historia en la que haya apuestas reales e intereses reales. Nadie tiene razón y nadie está equivocado... Todo el mundo tiene su punto de vista”. — Everett Downing

P: En cuanto a los personajes, imagino que el casting para animación es diferente al de los personajes de acción real. ¿En qué se fija a la hora de buscar las voces?

Downing: Para mí, personalmente, lo más importante es tener una idea clara de cómo es el personaje y de qué va. Y con Pat, nos aseguramos de que estamos de acuerdo y, una vez que lo estamos, cerramos los ojos y pensamos cuál es la mejor voz.

P: Y hablando de eso, ¿no ponen ambos voz a algunos personajes de la serie?

Downing: Sí (*Risas*) Aunque Pat... es un tipo que trabaja mucho. Así que ha estado en el estudio y es el tipo al que, cuando dices “necesitamos a alguien que lea estas líneas”, traen a Pat.

Harpin: Hice eso durante mucho tiempo mientras trabajaba como artista de historias. Lo hacía para ayudarles. No te pagaban, pero tus voces aparecían en la proyección cuando decidían si iban a hacer la película o no. Haciendo eso durante mucho tiempo, te vuelves bueno en ello. Y cuando llegó esta serie, había un par de papeles que no habíamos cubierto y me dije: oye, voy a intentarlo.

P: El otro aspecto sonoro procede de la banda sonora, que es increíble. ¿Cómo se creó la banda sonora?

Downing: Ese es nuestro músico, Joshua Mosley. Es increíble. Netflix nos dio una lista de compositores, y Pat y yo la revisamos por separado, y recuerdo que le mandé un mensaje enseguida. Le dije: “Tío, sé quién me gusta”, y él me contestó: “Yo también sé quién me gusta”. Ambos dijimos, Joshua Mosley. Creo que Pat vino con el término que lo resume: hip-hop John Carpenter. Y Joshua, su material simplemente era perfecto.

P: “Mi papá el cazador intergaláctico” es una serie que muestra un gran crecimiento de todos los personajes, desde los niños hasta los padres, pasando por todos los demás. ¿Cómo construyó un viaje tan emocional dentro de esta serie de aventuras?

Harpin: Las cosas internas tienen que coincidir con los conflictos externos. Esos conflictos tienen que reflejarse mutuamente de algún modo o agravarse. Creo que una vez que conectamos todo eso e incluso cuando los personajes tienen que aceptar su papel en este universo y eso ejerce presión en sus relaciones personales, ahí es donde realmente podemos hincarle el diente. Es una serie que realmente vería hasta el final y no es sólo diversión y juegos. Tenemos mucha diversión y juegos, pero a mitad de temporada hay un pequeño cambio de marcha, sin desvelar demasiado.

“Los niños son mucho más listos de lo que la gente cree y creo que muchas veces en la animación les hacemos un flaco favor. Son pequeños adultos y eso es lo que descubriste en su momento”. — Patrick Harpin

P: ¿Y por qué “Mi papá el cazador intergaláctico” es una buena opción para ver en familia?

Downing: Creo que estamos siendo honestos. Intentamos contar una historia real. Queremos contar una historia en la que haya intereses e historias reales. Nadie tiene razón y nadie está equivocado... Todo el mundo tiene su punto de vista. Papá tiene razón sobre Lisa, Lisa tiene razón sobre papá. Tienen que llegar a un compromiso y ¿dónde está el término medio?

Harpin: Y yo diría que todo nuestro equipo que estaba haciendo esto son todas las personas que han trabajado en un montón de películas para niños. Y con esta serie, básicamente intentamos decir, “¿sabes qué? Hemos tenido que diluir nuestro producto durante mucho tiempo. No hagamos eso aquí, hagamos lo que realmente nos hace reír”. Los niños son mucho más inteligentes de lo que la gente piensa y creo que muchas veces en la animación, les hacemos un flaco favor. Son pequeños adultos y eso es lo que descubriste en su momento.

“Mi papá el cazador intergaláctico” ya está disponible en Netflix.

10

Episodios de la primera temporada de la serie.