Jorge De Castro Font alega que Sixto George le ofreció dinero para hablar a favor de empresarios

A su llegada al Departamento de Justicia para acudir a una cita con la agencia, el exsenador y expresentador del programa de radio Nación Z, Jorge de Castro Font, alegó hoy, miércoles, que fue removido del espacio tras no aceptar dinero de parte del productor Sixto “George” Díaz Colón para hablar a favor de personas en específico.

De Castro Font, al ser cuestionado por la prensa, detalló que parte del acuerdo que le ofreció el ahora convicto federal conllevaba emitir opiniones favorables de empresarios locales, aunque se limitó a dar más detalles al respecto.

“A mí me ofreció... No me dijo cantidad porque yo no lo dejé”, sostuvo el exfuncionario público, quien también fue convicto a nivel federal.

Este detalló que la oferta se le presentó días antes de ser removido del programa y dijo, además, que se le ofreció dinero para hablar a favor de corporaciones privadas con las que Díaz Colón estaba colaborando.

Al ser cuestionado sobre si se le ofreció dinero para hablar a favor de algún otro funcionario público, este negó la premisa.

“Él estaba tratando de utilizar los colaboradores del programa en el que yo estaba participando por ocho meses para favorecer o ir en contra de distintas corporaciones”, agregó.

De Castro Font fue citado como “testigo potencial” ante la agencia como parte de la investigación que la dependencia actualmente sostiene contra Díaz Colón.

El pasado 3 de febrero de 2023, un jurado encontró culpable de manera unánime a este último por haber cometido extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.

Con este veredicto, el productor se expone a un máximo de 20 años de cárcel.

Dado a la determinación, Díaz Colón fue ingresado de manera inmediata a la cárcel hasta que se le dicte su sentencia.