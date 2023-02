El PNP no permitirá propaganda política en su asamblea general

La propaganda política dirigida a cualquier aspirante del Partido Nuevo Progresista no será permitida durante la asamblea general de la colectividad que se realizarán el próximo domingo, 5 de marzo, en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, adelantó el secretario general, Carmelo Ríos.

“Va a ser una asamblea de trabajo. Una de las decisiones que he tomado para evitar cualquier confusión de gente que piensa diferente a mí es, por ejemplo, no va a haber dentro del Coliseo, en estructuras fijas, motivo alusivo a cualquier campaña. Ni la del gobernador Pierluisi ni la de Jenniffer ni la de Thomas ni la de Johnny ni de la decena de candidatos a la cámara que ha pedido espacio. Eso va a pasar fuera del Coliseo. No va a haber carpas en la entrada, ya que el sentir que yo veo en mi base es que ellos quieren que el partido se fortalezca”, sostuvo el senador en entrevista con Metro Al Mediodía.

Ríos aseguró que el directorio de la colectividad se encamina a ser “más inclusivo” cuando en la asamblea general se añadan dos sillas con voz y voto que serán las del comité de base de fe y de la comunidad LGBTTQ+.

Sostuvo que la reunión de seguidores de la colectividad regresa a la Ciudad Capital luego de 15 años. Allí, indicó, se llevará a cabo la ratificación de los vicepresidentes y se aprobará al nuevo presidente escogido por los servidores público. De igual manera, irá a ratificación la presidenta de las mujeres, la exrepresentante Jacky Rodríguez.

“Vamos a añadir dos sillas al directorio con voz y voto, misión estadista y veteranos. También se están trabajando enmiendas para lo que son los retirados, para ponerlo en el directorio porque tenían lo que son senior 51, pero los retirados tienen otros intereses, ademas del ideológico de programas de gobierno. Estamos incorporando el comité ambiental, de inmigrantes, que lo estamos retirando por que lo creamos hace un año, pero, como todo, necesita unos ajustes y el senador Gregorio Matías va a tomar escena referente a ese proyecto”, apuntó.

“También vamos a tener las dos sillas con voz y voto que ya estaban en el directorio, que es la de base de fe y LGBTTQ+. y vamos a ser un directorio más inclusivo. Todo eso, aunque ha sido aprobado en asambleas estatales, tiene que aprobarse en asamblea general. Creo que José Aponte está preparando o el gobernador Pierluisi una resolución para que se radique una vez más el proyecto de estatus en la Cámara por vía de nuestra comisionada residente. Eso es lo que nos une y va a ser una mandato de nuestra asamblea para que nuestra comisionada radique el proyecto y nosotros vayamos manos a la obra en el Senado como ya lo estamos haciendo y también en la Cámara”, dijo.

El legislador señaló que se esperan unas 6,000 personas a la asamblea, sin embargo, en el Coliseo se pudieran congregar unas 10,000 personas.

De igual manera, espera que allí se produzca una foto de unidad entre el gobernador Pedro Pierlusi y la comisionada residente, Jenniffer González, de quien se dice que pudiera estar aspirando a la gobernación.

“Aquí no hay esa discordia que algunos tratan de plantear y yo creo que la gente se va a dar cuenta cuando estén allí. Hay comunicaciones, hay viajes programados del gobernador con la comisionada a Washington y vamos a ver un Partido Nuevo Progresista Unido vibrante. Ha sido mucho esfuerzo”, sostuvo.