Benjamín Rivera habló con Celivelys Rivera y esta le aseguró que quiere regresar a su hogar

El locutor Benjamín Rivera aseguró que su esposa, Celivelys Rivera, le ha manifestado que quiere regresar a su hogar tan pronto la den de alta en la institución hospitalaria donde se encuentra luego de haber sufrido una aparente depresión post-parto hace dos semanas que la llevó a salir de su hogar.

Rivera aclaró que por el momento su esposa no ha salido del hospital, luego de que surgieran rumores de que esta había sido dada de alta.

“En estos momentos no se le ha dado el alta, sí se está contemplando tan pronto ya...va a estar en casita, para los que tengan dudas ella ha dejado más que claro que va para casa. Son situaciones que aprovecho el momento para decir que el tema de la salud mental es un tema que hay que darle mucho cariño y pasan situaciones desafortunadas como esta, aunque al final no fue trágico, gracias a Dios”, expresó en entrevista con el programa Lo Sé Todo (Wapa TV).

Además, aseguró que ya ha tenido conversaciones con su esposa y espera que pronto regrese a su hogar tan pronto reciba el permiso de los profesionales de la salud.

“Ella ya me lo expresó, ella lo manifestó y como expliqué estas son unas situaciones totalmente ajenas a mi y de hecho totalmente ajenas a ella, es una situación que uno no la elige, pero te puedo comentar que sí hemos tenido conversaciones muy bonitas, muy increíbles, su recuperación está increíble y te puedo decir que ya prontito...ella no es mucho de los medios, ella no es de hablar mucho pero yo le he tratado de decir que en la medida que pueda, para las dudas haz tus expresiones”, añadió.

Hace dos semanas, Celivelys Rivera, salió de su hogar sin su teléfono celular y fue reportada desaparecida. Esta mañana fue encontrada en el área de Canóvanas, deshidratada y desorientada.