Madre de menor asesinado en masacre: “Que los perdone Dios porque yo no”

La madre del menor asesinado frente al residencial Jardines de Cataño, de ese pueblo, se expresó en las redes sociales luego que se certificara la muerte del niño.

“No sé ni qué decir. Solo que los perdone Dios porque yo no. Me quitaron mi hijo, me quitaron mi bebé y mientras ustedes duermen yo solo oraba por una oportunidad de vida para mi hijo, y mientras ustedes abrazan su familia yo tendré que despedir mi hijo. Solo tendré que arregindarme de solo un recuerdo para vivir y solo buscar alguna opción para continuar con vida... Mientras ustedes respiran un nuevo día mi hijo ya no está”, escribió la mujer en Facebook.

Esta añadió que: “Mientras ustedes se esconden yo tengo que decirle la verdad de frente a mis otros hijos. ¿Es mucho pedir que los niños tengan paz y no resulten siendo víctimas de la maldita calle, cuando ellos solo juegan con juguetes y no se pueden defender? Esto tiene que parar”.

Los otros occisos en la balacera fueron identificados como Johnny Jay Osorio García y Jesús Carrasquillo Alicea, ambos de 24 años.

Otros menores de 9 y 10 años se encuentran hospitalizados luego de resultar heridos de bala.