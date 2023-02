Universidad de Michigan reanudará clases tras tiroteo

Memorial con flores y recuerdos el miércoles 15 de febrero de 2023 tras el tiroteo fatal en la Universidad Estatal de Michigan. (Jake mayo/The Flint Journal vía AP) AP (Jake May | MLive.com/AP)

Marco Díaz-Muñoz, profesor de la Universidad Estatal de Michigan, sigue teniendo pesadillas con lo que vivió el lunes pasado, cuando un hombre armado ingresó a su salón de clases en Berkey Hall y mató a dos de sus estudiantes en lo que describió como “12 minutos de terror”.

“Esas imágenes me atormentan. Las imágenes de esas dos chicas”, comentó Díaz-Muñoz a The Associated Press.

Arielle Anderson y Alexandria Verner, ambas estudiantes de tercer año, fallecieron esa noche, el 13 de febrero. El agresor baleó a otros seis estudiantes durante el ataque en dos edificios del campus de la universidad. Brian Fraser también murióy otros cinco alumnos resultaron gravemente heridos de bala.

Las clases se reanudarán el lunes en la universidad de 50.000 estudiantes, aunque Berkey Hall, un edificio académico, no será reabierto de momento. Las autoridades escolares indicaron el domingo que la rápida reanudación de clases tiene sentido a fin de lograr que se completen los dos meses y medio del periodo de primavera.

“Volver a estar juntos es algo que nos ayudará”, afirmó Thomas Jeitschko, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Académicos, quien añadió que el profesorado dispondrá de una amplia flexibilidad sobre cómo impartir sus cursos.

“Sabemos que cada uno se cura a su ritmo y a su manera. No será posible hacerlo exactamente a la perfección”, declaró Jeitschko en una rueda de prensa el domingo. “Volver a espacios que son familiares e interactuar con personas que son familiares resulta útil en el proceso de sanación y duelo”.

Díaz-Muñoz dijo que la universidad le había ofrecido que otro profesor imparta sus clases hasta el final del semestre.

“Por un lado, quiero olvidarlo todo. Pero, por otro lado, creo que tengo que ayudar a mis estudiantes a enfrentar la realidad”, dijo Díaz-Muñoz. “Creo que tengo que ayudar a mis alumnos a darle sentido a las cosas. No va a ser igual que antes, pero algo bueno tiene que salir”.

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad no están preparados. Los miembros del consejo editorial de The State News, el periódico estudiantil, escribieron el jueves que no asistirán a clases por ahora, señalando que necesitaban más tiempo para sanar.