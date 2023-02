Catalogan como “vergonzosa” e “irrespetuosa” conducta del PNP en vista pública sobre Jennifer González

La alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado González, catalogó como “irrespetuosa” la de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante una vista de la Comisión Anticorrupción que llevó a cabo la Cámara de Representantes donde se citó a la comisionada residente Jenniffer González.

“Más allá de lo vergonzoso y que ha sido la conducta de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que hoy el país ha visto es una falta de respeto a la histórica institución de la Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hoy la ciudadanía tuvo la oportunidad de ver el comportamiento de sus legisladores y de juzgar en su debido momento”, señaló Maldonado González.

Para la alcaldesa, “a pesar de que González expresó que fue a la vista en calidad de Vicepresidenta del PNP, ella no puede desligarse de su posición de Comisionada Residente. Ese puesto merece un respeto y decoro, el que no mostró con su comportamiento. De las misma manera ocurrió con varios legisladores que pretendieron convertir la vista en un evento político partidista con una conducta cuestionable”.

Maldonado González añadió que “los tiempos que vivimos exigen un mayor respeto por las instituciones y, de mayor importancia, un respeto total al elector que nos privilegia con la oportunidad de ocupar los puestos que tenemos. En estos momentos difíciles para Puerto Rico, los servidores públicos somos observados por todos, esperando el mayor grado de capacidad y compromiso para el beneficio de toda la ciudadanía”, finalizó.

“Jamás pensé que el hijo de un amigo llegara a esto”, dice Jenniffer González sobre Vista Pública de la Cámara.

Para la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, la la Vista Pública de la Comisión de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes fue una plataforma para impulsar los intereses políticos del representante Héctor Ferrer Santiago. “Jamás esperé que el hijo de un amigo, que en paz descanse, llegara a esto. De utilizar este foro que yo tanto anhelo, respeto y que me dio el privilegio de presidirlo por 4 años”, dijo González Colón en un aparte con la prensa. Ferrer Santiago es hijo del fenecido representante Héctor Ferrer Ríos.

González Colón también criticó al representante Jesús Manuel Ortíz González por “estar interesado en saber cuando yo radico mi candidatura”.

En su turno de preguntas, Ortiz González le preguntó a la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista qué quiso decir cuando en la actividad política por la cual se citó la Vista Pública “que falta poco”.

Por su parte, Ferrer Santiago lamentó que González Colón no revelara los nombres de las personas supuestamente afectadas o las agencias donde se dice ocurrieron las amenazas.

“Ha quedado demostrado que a la comisionada residente no le consta de esas conductas que se están haciendo, pero admite que se están llevando a cabo. Pero no quiere precisar cuáles son los nombres de estas personas, no quiere decir tampoco en cuáles agencias se está llevando a cabo y asegura que el gobernador no ha comunicado con ella en cuanto a eso ni ella se ha comunicado con el gobernador”, expresó.

Ferrer Santiago expresó que continuará con las Vistas Públicas y no descartó citar a otras personas que han hecho alegaciones públicas de persecución y/o discrimen.