Vivienda Pública anuncia mejoras millonarias en varios residenciales de Cataño

El administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, anunció el miércoles, que se estarán llevando a cabo mejoras en los residenciales Juana Matos l, ll y lll y Jardines de Cataño, con una inversión de 2.2 millones de dólares.

Los trabajos que se llevarán a cabo incluyen labores de pintura, sellado de techo y construcción de área de juegos.

“Estamos enfocados en avanzar proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de nuestros proyectos. Con esta inversión millonaria para estos residenciales en Cataño y la creación de 53 empleos, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades y con Puerto Rico”, expresó el administrador de Vivienda Pública en declaraciones escritas.

En Juana Matos l se realiza la primera fase de impermeabilización en 156 unidades y una primera fase de pintura en 108 viviendas. En Juana Matos II se estarán impactando 20 edificios de vivienda con trabajos de pintura exterior, al igual 18 edificios de Juana Matos Ill.

Por su parte, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, destacó que “Como hijo de un residencial, hoy no anuncio un proyecto más, hoy me siento que devuelvo a mi gente parte de lo mucho que ellos me han dado y me siguen dando con su respaldo”, destacó el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, quien adelantó que vendrán más proyectos para otros residenciales y comunidades de dicha ciudad costera.

En el residencial Jardines de Cataño, se realiza escarificación y pavimentación parcial de calles y estacionamientos, al igual que la primera fase de pintura exterior en 104 viviendas.

De igual forma, Salgado Colón concluyó al destacar que “estamos agradecidos con la atención que nos ha ofrecido el equipo de FEMA para junto a nuestro equipo de trabajo en la Administración de Vivienda Pública, lograr la obligación de estos fondos y así continuar con los trabajos de recuperación. Continuaremos trabajando arduamente para llegar a otros residenciales que están en este proceso y así renovar estos espacios para el beneficio de todos nuestros residentes”.