Nominada a PRITS niega haber sido empleada de empresa vinculada a Enrique Völckers

Una vista pública llevada a cabo en el día de hoy evaluó la designación de Nannette Martínez, como principal ejecutivo de Innovación e Informática y como directora ejecutiva del Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS).

La vista se llevó a cabo en la Comisión de Nombramientos que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, donde se discutió la designación realizada luego de que se colgara el nombramiento de Enrique Völckers en marzo del 2022.

“Hasta ahora no he emitido ninguna opinión. Esto es un nombramiento que causó controversia al principio. Primero, por la manera en que fue seleccionada la persona; segundo, por los contratos que se otorgaron; tercero, porque cuando se rechazó a la persona nominada trajeron una persona de forma interina a una agencia que maneja más de $10 mil millones en contratos. Recientemente, la misma persona que habían nombrado interina la nombran en propiedad, ella completó todos los expedientes de la Comisión y hoy se evalúa en vista pública”, expresó Dalmau Santiago al inicio de la audiencia.

“En diciembre del año 2020 recibí la llamada del pasado director ejecutivo para unirme a esta oficina, y a pesar de que llevaba un negocio exitoso, no lo pensé dos veces. Juramenté como subdirectora de PRITS y me convertí en la primera mujer Principal Oficial de Tecnología (POT) del Gobierno al mes siguiente. Desde ese momento tengo el privilegio de formar parte del startup más significativo de mi vida”, mencionó Martínez ante la Comisión.

Durante su interrogatorio, el presidente del Senado recordó la situación del pasado nominado, Enrique Völckers y el cuestionamiento público que surgió sobre la existencia de una empresa llamada Tercer Piso que tuvo contratos con el gobierno. Ante preguntas de Dalmau Santiago la designada respondió que nunca fue empleada de Tercer Piso.

Por otro lado, Dalmau Santiago preguntó a la designada si evaluó la propuesta de la empresa que creó el programa Identificación Electrónica de Acceso en Linea (IDEAL) en PRITS, que recibió un contrato millonario y fue incorporada meses antes de la contratación. La deponente indicó que evaluó dicho contrato y aseguró que cumplía con lo requerido. “La evalué bien y había un término rápido en el que se tenía que establecer y se cumplía”. Añadió que la propuesta tenía unos requisitos delineados para que fuera una plataforma robusta con requisitos de integración. Igualmente, ante preguntas del líder senatorial, Martínez dijo desconocer que la empresa se había creado unos meses antes.

El presidente senatorial también le cuestionó a Martínez si la secretaría auxiliar de tecnología en La Fortaleza que dirige Völckers está por encima de PRITS. Martínez dijo que no era correcto. Mencionó que el pasado nominado, no puede ejecutar ninguna de las funciones de PRITS. “Nos da apoyo recurrentemente con las reuniones en Fortaleza. En las evaluaciones y contrataciones de PRITS, él no tiene participación”, afirmó Martínez.

Sobre la implementación del marbete electrónico, Martínez explicó que es un proceso complejo, que se encuentra en desarrollo y que involucra a muchas agencias. Pero dijo que próximamente se comenzará la primera fase, que es la renovación del marbete en línea.

En su turno el senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, preguntó a la nominada cómo visualiza si su oficina tiene alguna estrategia para establecer algún sistema centralizado en el que el ciudadano pueda acceder a una sola plataforma para realizar todos los trámites gubernamentales. Martínez respondió que “debe ser una meta a largo plazo y no estamos tan lejos”. Mencionó que la plataforma IDEAL ayuda a ese proceso.

A preguntas del senador novoprogresista, Gregorio Matías, sobre el tema de accesibilidad digital la deponente dijo que tienen un tramo largo por recorrer. “Tenemos unas áreas de desarrollo con auditorías. Nos enfocamos en que el contenido de las páginas tenga acceso. Se va a continuar trabajando en eso”, dijo Martínez.