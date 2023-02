Empleados públicos rechazan Plan de Clasificación y Retribución

Los empleados públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) rechazaron esta mañana el plan de clasificación y retribución del gobierno en el Día de la Indignación.

“Cientos de empleados en todo Puerto Rico, mostraron hoy su indignación al plan de clasificación gubernamental y a las expresiones del gobernador donde indicaba que no habría aumento de sueldo para todos”, dijo el presidente de la UGT, Gerson Guzman.

Añadió también que “volvemos a resaltar que la improvisación, la terrible falta de comunicación con los sindicatos y trabajadores, sumado al gran secreto del plan desarrollado con la Junta de Control Fiscal han dado lugar a la reacción de los trabajadores”.

Igualmente, en los pasados días, el líder sindical rechazo también lo que se ha dicho sobre el plan por no cumplir con lo anunciado por el gobernador Pedro Pierluisi por lo que denuncio que aun el mismo no se ha presentado oficialmente ni se le ha enviado cartas informativas a los empleados donde se les certifica su puesto, numero de escala retributiva y si conlleva o no algún aumento.

Guzman señalo que durante los próximos días estará discutiendo con otros sindicatos y con la matrícula de la UGT los pasos a seguir como respuesta organizada por parte del movimiento obrero ante la implantación por parte del gobierno del Plan de Clasificación y Retribución.

La UGT compartió a través de Facebook fotos de trabajadores vestidos de negro de diferentes agencias del gobierno como: el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), Departamento de Salud (DS), el Programa Espacial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y niños (WIC, por sus siglas en inglés), Medicaid, Salud Ambiental, Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA), empleados civiles, el Programa de Salud Correccional (PSC) del Departamento de Corrección (DCR), entre otros.