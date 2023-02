“Politiquería sin pies ni cabeza”, dice el Gobernador sobre querella radicada por populares en Ética

Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, la querella radicada por varios representantes del Partido Popular Democrático (PPD) “es una politiquería que no tiene pies ni cabeza”.

“Bueno, no tengo el detalle, pero eso aparenta ser un ejercicio de politiquería. Por la información que me llega se están quejando de un informe que yo le di al pueblo en cuanto a todo lo que estamos haciendo, iniciativas en curso y de igual manera mi visión en cuanto al futuro inmediato. Ese informe lo di el miércoles de la semana pasada y coincide y se utilizaron medios electrónicos, además de uno de los canales de televisión para diseminarlo. Tanto ese día, el miércoles como el jueves, coincide con mi testimonio también ante el Senado de los Estados Unidos y tiene un fin público obvio. Así que, otra vez, eso es politiquería. Aparentemente, en vez de estar enfocados en trabajar, ya están entrando en un proceso que debe darse, hablo yo, los ataques políticos y esas cosas, pues eso aquí se estila y ocurre en el año de elecciones, a meses de las elecciones. Que estén con eso ahora me parece a mi fuera de lugar”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“El gobierno tiene todo el derecho de informar lo que está haciendo. Este no es un año eleccionario, o sea, no aplica la veda electoral que hay en año eleccionario, así que eso no tiene ni pies ni cabeza”, añadió.

Los representantes Jesús Manuel Ortiz, José Rivera Madera, Ramón Luis Cruz Burgos y Sol Higgins anunciaron la presentación de una querella en la Oficina de Ética Gubernamental contra el Gobernador Pedro Pierluisi, por supuestamente violar el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

“Los hechos discutidos en la presente Querella configuran una violación de parte de Pedro Pierluisi Urrutia, de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Con toda probabilidad, el mensaje publicado, conllevó una preparación, producción y utilización de diversos funcionarios de la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza, así como de recursos externos que pueden ser agencias de publicidad. Todo ello representativo de utilización de recursos y fondos públicos ilegítimamente”, sentenció Jesús Manuel Ortiz en declaraciones escritas.

“En protección del interés público, la Oficina de Etica Gubernamental debe de inmediato iniciar la investigación correspondiente y procesar a los funcionarios implicados en la producción, difusión y distribución del mensaje de corte político en lo que constituye un uso indebido de fondos públicos y por ende una clara violación de ley”, añadió.

Los señalamientos de los legisladores se refieren a la difusión con fondos y recursos públicos de un mensaje del Gobernador con evidente contenido político.

Ortiz González explicó que el pasado miércoles 8 de febrero de 2023, a las cinco de la tarde, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, emitió un mensaje al país, el cual denominó “Puerto Rico, Presente y Futuro”. Según describió, este mensaje fue emitido desde las páginas de redes sociales oficiales de La Fortaleza.

“Dichas cuentas de redes sociales son manejadas por funcionarios públicos, por lo que no hay duda de que, siendo activos del gobierno de Puerto Rico, son bienes o propiedades públicas. Además de su publicación por las redes sociales, el mensaje fue enviado a miles de servidores públicos, a través de sus cuentas de correo electrónico oficiales”, abundó el legislador.