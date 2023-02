¡Amor de madre! Mujer salva a su bebé al pasar por 90 horas enterrados tras el terremoto de Turquía

El pasado 6 de febrero el mundo se sacudió con la noticia del fuerte terremoto en Turquía y Siria, que dejó casos sorprendentes como el de una madre y su hijo de 10 días que sobrevivieron enterrados vivos.

Las víctimas permanecieron 90 horas sobre los escombros de su edificio colapsado, pero en un ejemplo de resiliencia y fortaleza, la mujer dio de amamantar a su pequeño para que este pudiese seguir con vida mientras llegaba la ayuda.

Afortunadamente su caso tuvo un feliz desenlace, asombrando a todo el mundo por lo que es capaz de hacer una madre por sus hijos, en especial, al no contar ella con ninguna clase de alimentos o bebidas, poniendo en riesgo su propia salud por deshidratación.

De acuerdo con BBC, Necla Camuz dio a luz a su segundo hijo el pasado 27 de enero, lo llamó Yagiz, que significa valiente, algo que tuvo que demostrar pocos días después con el terremoto en su país natal.

“Cuando comenzó el temblor, quería ir donde mi esposo, en la otra habitación. Él quería hacer lo mismo. Pero cuando trató de venir hacia mí con nuestro otro hijo, el armario se les cayó encima y les fue imposible moverse”, relató al mismo medio.

“A medida que el terremoto se hacía más grande, la pared se cayó, la habitación se zarandeaba y el edificio iba cambiando de posición. Cuando paró, no me di cuenta de que había caído un piso hacia abajo. Grité los nombres de mi hijo y mi esposo, pero no hubo respuesta”.