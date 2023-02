Negociado de Energía celebrará vistas públicas para establecer métricas de desempeño de LUMA

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) celebrará vistas públicas el jueves 16 y viernes 17 de febrero para establecer las métricas de desempeño de LUMA Energy y la ciudadanía podrá expresarse sobre cómo se debe evaluar su desempeño.

En este proceso se determinarán cuáles son los estándares con los que LUMA, encargada del sistema de transmisión y distribución de energía en la Isla, debe cumplir, y si recibirá bonificaciones adicionales a su compensación fija bajo el Acuerdo de Operación de la transmisión y distribución de la red eléctrica. La agencia reguladora también está considerando la posibilidad de utilizar las métricas para imponer penalidades por incumplimiento, según han solicitado los expertos de organizaciones ambientales y civiles (Local Environmental and Civil Organizations, o LECO).

En las vistas públicas, los ciudadanos podrán ofrecer sus opiniones y experiencias de forma oral ante los comisionados del NEPR. Para solicitar un turno de participación, la ciudadanía tiene hasta el martes 14 de febrero a las 3:00 pm para comunicarse con la Secretaría del Negociado por teléfono al 787-523-6262 o por correo electrónico a secretaria@jrsp.pr.gov.

“Es importante que la gente se exprese qué es lo más importante para ella, qué espera de un sistema eléctrico, cuándo una compañía de servicio eléctrico pudiera recibir bonificaciones y cuándo merece penalidades. Las vistas públicas es una oportunidad para ello. Pueden no solamente expresarse, sino someter documentos, fotos, y gráficas sobre distintos tópicos, como las interrupciones del servicio, seguridad laboral, servicio al cliente, interconexión con sistemas fotovoltaicos, eficiencia energética, medición neta, manejo de vegetación, confiabilidad, entre otros”, expresó la licenciada Laura Arroyo de la organización sin fines de lucro Earthjustice y representante legal de LECO.

La semana pasada se llevaron a cabo vistas evidenciarias en el NEPR, donde ejecutivos de LUMA y expertos conocedores de asuntos energéticos discutieron las métricas propuestas por la privatizadora.

“Lo que hemos estado viendo durante este proceso es que las métricas propuestas por LUMA para medir su desempeño no cumplen con las leyes, reglamentos y principios que componen la política pública energética. Dicha propuesta nos encadena a una red eléctrica del siglo pasado porque no propicia a una verdadera transformación del sistema eléctrico. El pueblo de Puerto Rico no se merece unas métricas mediocres y que no llevan al resultado esperado: un sistema resiliente, confiable y asequible. Hay millones de dólares por el medio cada año que LUMA podría intentar obtener mediante las métricas que se establezcan”, explicó la licenciada Arroyo.

Durante las vistas evidenciarias, el ingeniero eléctrico Agustín Irizarry, y el economista José Alameda, ambos profesores del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, ofrecieron su testimonio experto como parte de LECO. Los académicos proponen la adopción de métricas de desempeño que no consideren bonificaciones a LUMA por cumplir con el mínimo esfuerzo esperado, e indicaron que solamente si LUMA excede expectativas debería ser recompensada con bonos. Por otra parte, si LUMA no cumple con las expectativas mínimas, los expertos proponen penalidades a LUMA, incluyendo la posibilidad de la cancelación del contrato si no mejoran las deficiencias.