ICF presentará avances en uso de tecnología ante Academia Americana de Ciencias Forenses

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) presentará esta semana en la Conferencia Anual de la Academia Americana de Ciencias Forenses (AAFS, por sus siglas en inglés), los avances que ha logrado con el uso de los recursos tecnológicos adquiridos en los últimos años, con el fin de ofrecer un servicio más ágil y eficiente al sistema judicial y a las víctimas del crimen, anunció la directora ejecutiva del ICF, la doctora María Conte Miller.

“Es un honor que nos hayan escogido para comunicar los avances que hemos logrado con el uso de nuevos recursos tecnológicos, como el Rapid DNA, el FARO y el CT Scan Post Morten”, dijo Conte Miller.

La conferencia del 75 Aniversario de la AAFS celebra este año la importancia de las ciencias forenses para el sistema judicial y el público.

“Puerto Rico tiene un sistema único que integra la investigación de escena y los servicios de autopsia y laboratorio de criminalística, algo que no es común en los sistemas forenses de otras jurisdicciones. La AAFS, preparó un video donde exponemos cómo el uso de estos recursos tecnológicos ha servido para reducir dramáticamente el análisis de los safe kits y los casos de cuerpos no identificados, con el CT Scan Post Morten, completar los reportes de autopsias en 90 días o menos y con el FARO, documentar la escena del crimen en 3D, de una manera rápida y que facilita la comprensión del juzgador sobre los hechos que presentan nuestros investigadores forenses en los tribunales”, destacó la patóloga forense.

El programa de eventos se centra en el tema de la conferencia, Sience Works (La ciencia funciona). El plan de la AAFS es ofrecer contenido científico que demuestre que la ciencia forense proporciona datos objetivos y confiables en los que el sistema judicial y el público pueden confiar. Además, se pretende destacar los logros de sus miembros que trabajan en la ciencia forense todos los días. La reunión será una de celebración de la ciencia forense y la historia de la Academia, según lee el programa de la conferencia que se celebra esta semana en Florida, Estados Unidos.

Precisamente y, reconociendo la labor del ICF, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi presentó en agosto del año pasado en la Legislatura una medida de Administración para elevar a rango de ley el procedimiento para crear sistemas, protocolos y trámite evidenciario para los safe kits. Además, destinó fondos estatales para que el ICF pueda comprar equipos, incluyendo estos utensilios.

“Me enorgullece que este sea un reconocimiento de que Puerto Rico es un sistema modelo para otras jurisdicciones. También, evidencia que cuando los gobiernos colocan a sus sistemas forenses entre sus prioridades, logramos tener un servicio eficiente, objetivo y confiable”, concluyó la doctora Conte Miller.

El video A Role Model For Better Service to Justice se puede acceder en el siguiente enlace: https://youtu.be/iWTBODYct34 .