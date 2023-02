Policía en arresto de Tyre Nichols ya había sido denunciado

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Años antes que el policía Demetrius Haley sacara a Tyre Nichols de su auto el 7 de enero, dando inicio a una confrontación letal, Haley fue acusado de participar en la feroz golpiza de un recluso en la cárcel del condado de Shelby.

La agresión de 2015 fue tan alarmante que otros 34 reos —el bloque completo de celdas— firmaron una carta dirigida al director de centros penitenciarios.

“Estamos pidiendo que se investigue realmente este asunto antes que alguien resulte herido gravemente o pierda la vida debido a algunos agentes poco profesionales”, se lee en la carta.

La advertencia de decenas de presos es el indicio más claro hasta ahora de que uno de los agentes que participó en la violenta golpiza a Nichols tuvo un incidente previo que debió haber causado preocupación antes de ser contratado como policía.

El condado de Shelby no respondió de momento a una solicitud el viernes en busca de información sobre su pesquisa acerca de las acusaciones por la golpiza, por lo que no quedaba claro si Haley finalmente fue sancionado por el incidente o absuelto de toda falta. Un portavoz del Departamento de Policía de Memphis no ha respondido un email en que se les pregunta si estaban enterados sobre el incidente cuando contrataron a Haley.

Haley enfrenta cargos por homicidio en segundo grado por la muerte de Nichols, junto con Tadarrius Bean, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith. Todos los policías, excepto Bean, tienen infracciones en sus registros debido a su trabajo policial. Las violaciones de política incluyen uso de fuerza física menor durante un arresto y no llenar un formulario al respecto, no informar sobre una situación de violencia doméstica y un accidente automovilístico, de acuerdo con los registros.

Las acusaciones previas contra Haley salieron a la luz porque el recluso, Cordarlrius Sledge, presentó una demanda federal en 2016 en su contra. Al final, la demanda fue desestimada porque Sledge no había presentado una queja ante las autoridades carcelarias.

___

Loller informó desde Nashville. La investigadora de noticias de The Associated Press Rhonda Shafner en Nueva York contribuyó a este despacho.