Educación se opone a clubes de tiro cerca de escuelas

El Departamento de Educación se opuso formalmente a una propuesta medida de ley que acercaría las armerías a las escuelas de Puerto Rico.

El Proyecto Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 575 y el Proyecto de la Cámara 382, que tiene como propósito enmendar varios artículos de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico. Como parte de las enmiendas se reduciría la distancia con una escuela en la que un club de tiro cerrado puede establecerse. Actualmente la distancia es de una milla, mientras que el proyecto legislativo propone 300 metros como nueva medida.

“Entendemos que la distancia de una milla, tanto para el club de tiro cerrado como para el club o campo de tiro abierto es lo que se debe establecer […] Entendemos que las restricciones de la ley actual deben mantenerse. Esta no es una posición irrazonable”, expuso el secretario de Educación Eliezer Ramos Parés en su ponencia ante el Senado.

En la ponencia de Educación se calificó como evidente el resultado nocivo de armas en nuestra sociedad. “Entendemos que resulta contraproducente tratar de resolver el problema de la violencia en Puerto Rico con más armas”, destaca la ponencia.

Se enfatiza en que Educación busca promover en el estudiantado un sentido de pertenencia, amor y respeto hacia el plantel escolar y sus alrededores, fomentando un ambiente de estudio positivo y promoviendo los más preciados valores de convivencia y civismo. Así mismo, se señala que los gremios magisteriales y organizaciones de ex alumnos coinciden en la postura oficial de la agencia.

“Nuestra sociedad ha priorizado históricamente, el bienestar de los menores sobre otros derechos constitucionales por la condición vulnerable de nuestra niñez. Nuestra cultura no es una que idealice armar a la ciudadanía, esta siempre ha favorecido la educación, prevención y rehabilitación para combatir la violencia y la criminalidad”, agregó Ramos Parés.

En el 2012, la comunidad de la escuela Lila Mayoral denunció una situación peligrosa ocasionada por balas perdidas que llegaban al plantel desde un club de tiro cercano. Se trataba de un club de tiro abierto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano, Thomas Rivera Schatz hizo planteamientos a favor de la medida.

“En el caso de los polígonos abiertos, una bala pudiera desplazarse y lastimar a alguien que no tiene que ver con el campo de tiro, y hasta se podría disponer que tengan rigores mayores. La diferencia en estos polígonos hay que mirarla. En cuanto a un polígono cerrado, que es una estructura pequeña en concreto que no hay forma de que un proyectil salga, si cumple con los rigores de concreto, planchas de metal, aisladores de sonido, no habrá problemas mayores, pues los controles para entrar a la armería y luego al polígono son rigurosos. Con este tipo de polígono pudiéramos ser más flexible”, alegó el también portavoz por el Partido Nuevo Progresista.

Según un comunicado del Senado, tanto el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, se expresaron a favor de las enmiendas a la medida y brindaron algunas sugerencias en sus respectivas ponencias.

Por otro lado, la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), la Asociación de Armeros, la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles, y la armería Brother’s Armony expresaron sus posturas a favor de la medida, pero con algunas enmiendas.

Al concluir la vista, Rivera Schatz expresó que “posiblemente tendremos que celebrar una o dos vistas más para escuchar a otros sectores para tratar de que la ley sea lo mejor posible para todo el mundo”.