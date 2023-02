César Vázquez dice que hará “todo lo posible” para que el PPD y el PNP no vuelva a la gobernación

El doctor César Vázquez, fundador del Proyecto Dignidad, asegura que hará “todo lo posible” para que el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) no vuelvan a ganar la gobernación.

Vázquez indicó que aunque se visualiza aspirando nuevamente a la gobernación, hay otras personas dentro del Proyecto que pudiera interesarle la silla en Fortaleza.

“Eso es algo que se va a determinar una vez comience el proceso de radicación de candidaturas, se completen los requisitos del Proyecto Dignidad y de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo aspiro a ser ese candidato, pero esa aspiración la pueden tener otras personas y tendremos que en algún momento tener un proceso para eso”, dijo en entrevista con WKAQ.

El doctor aseguró, además, que cualquier aspirante por el Proyecto Dignidad será mucho mejor que cualquier otro candidato de los tradicionales partidos políticos.

“Cualquiera que vaya por Proyecto Dignidad es mucho mejor, tiene mayor trayectoria de vida y sobre todo tiene el carácter y las motivaciones correctas para gobernar para todos, para el beneficio de todos y no para los amigos del alma como ha sido lo que ha pasado en los últimos 40 o 50 años”, apuntó.

Ante la posibilidad de que los partidos tradicionales, el PNP y el PPD, vuelvan a controlar las próximas elecciones, Vázquez señaló que el Proyecto Dignidad trabaja “para que los puertorriqueños se den cuenta que quienes quebraron a Puerto Rico no nos pueden seguir gobernando”.

“Desde mi punto de vista toda esta fiebre de primarias y candidatura no es otra cosa que la búsqueda de tu maquillar al cuerpo enfermo, al cuerpo moribundo porque la realidad es que ambos partidos para los que están luchando estas posiciones son los que nos han traído a la quiebra. Son los que nos han destruido”, dijo.

“De nosotros decían que no llegábamos ni a primera y nos robamos la segunda y por lo menos yo, proyecto Dignidad y yo estamos trabajando para que los puertorriqueños se den cuenta que quienes quebraron a Puerto Rico no nos pueden seguir gobernando. Que los que crearon el problema no lo van a resolver”, apuntó.