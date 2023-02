Anuncian cierre de 150 tiendas Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond

La cadena de tiendas Bed Bath & Beyond anunció este martes que cerrará 150 tiendas adicionales, apenas una semana después de confirmar el cierre de 87 establecimientos.

Según reporta CNN, un documento regulatorio reveló el lunes que la empresa habría cerrado 400 tiendas en el último año, casi la mitad de las 950 tiendas que tenía abiertas en febrero de 2022.

La semana pasada, Bed Bath & Beyond también informó que cerraría las 49 tiendas restantes de Harmon Face Value, que vendían cosméticos y 5 ubicaciones de buybuy Baby.

Bed, Bath and Beyond ha dicho en las últimas semanas que habría incumplido el pago de un préstamo y que no cuenta con los fondos suficientes para pagar lo que adeuda.

La compañía dijo que planifica recaudar unos 1,000 millones de dólares a través de una oferta de acciones preferentes y garantías en un último esfuerzo por evitar la bancarrota. Además, nombró a Holly Etlin, experta en bancarrotas, como directora financiera interina.

De no poder completar la compleja transacción, la compañía indicó que “probablemente se declararía en quiebra”.