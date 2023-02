RUM anuncia la exposición fotográfica “Intimidad floral”

El Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez (MUSA), inaugurará la exposición Intimidad floral, el el jueves, 9 de febrero a las 6:00 p.m y culminará en el mes de julio. Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo científico José R. Almodóvar Rivera, quien se desempeña como especialista en instrumentación científica del Centro de Microscopía del Departamento de Biología del RUM.,

La muestra captura el microcosmos que habita dentro de 13 flores que forman parte de la botánica de Puerto Rico. El microscopista utiliza su lente, la disección y el apilamiento de imágenes, para crear una conexión entre la belleza interior, la conciencia y la importancia de la conservación de la flora.

Esta selección forma parte del libro electrónico Flores por dentro, un trabajo colaborativo y póstumo del doctor Juan A. Rivero. Para lograrlo, se realizaron disecciones de flores para luego crear una imagen que amplía los detalles que se desean estudiar en cada especie.

“Esta exhibición representa mucho para mí. Aunque he expuesto mi trabajo en otros lugares y en múltiples exposiciones, lograrlo en mi alma mater, donde podría decir que casi todo lo que sé y he aprendido lo debo al RUM, es como devolverlo en gratitud. Además, esta exposición me trae gratos recuerdos mientras laboraba con el doctor Juan A. Rivero, que en paz descanse, y el final de un proyecto que comenzamos hace tanto tiempo, para mostrarles lo más bello del libro Flores por dentro. Es una exposición que simboliza mi primer amor con la Biología y la Botánica a través de las fotos”, reiteró el artista.

José R. Almodovar Rivera trabajando sus fotografías de fauna (Suministrada)

La producción fotográfica de Almodóvar Rivera ha sido reconocida por la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Biodiversidad en Puerto Rico, Olympus Bioscapes, Nikon Small World y Jeol Image Contest, entre otras.

“Del universo de imágenes, el fotógrafo seleccionó una muestra de las que consideró más hermosas e inspiradoras debido a sus formas, curvas, colores y formaciones. Nos sentimos muy emocionados de que, con esta exposición, podamos retomar nuestro calendario de actividades, luego de un periodo de remodelación de las instalaciones. La fotografía de Almodóvar Rivera es muy rica en detalles y además de su belleza, se constituye en una herramienta crucial para el estudio, documentación y comprensión de las especies. Nos sentimos privilegiados de contar con su obra en MUSA”, expresó la doctora Zorali De Feria, directora del Museo del RUM.

Precisamente, la temática de la muestra es cónsona con la próxima exposición de MUSA, Flora borinqueniana, que reunirá ilustraciones de los más destacados botánicos puertorriqueños de todos los tiempos y que estrenará el 25 de febrero.

Para más detalles, puede comunicarse al 787-834-4040, extensión 5775 o al correo electrónico: actividades.musa@uprm.edu. También pueden visitar el portal: https://www.uprm.edu/musa/ o en Facebook: https://www.facebook.com/musa.uprm