Jesús Manuel Ortiz hace oficial su aspiración a la presidencia del PPD

El representante Jesús Manuel Ortiz anunció su intención de aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y presentó los componente de su Comité de Campaña para la elección que se llevará cabo el 7 de mayo.

Ortiz anunció a Christian Cortés, alcalde de Aguada como director de campaña. Cortés es abogado e ingeniero y se encuentra en su primer término como alcalde.

“Hemos querido conformar un equipo de trabajo variado que incluya juventud, dinamismo y compromiso y que también incluya experiencia y estrategia política. Por eso además del alcalde, quien estará liderando el grupo, contaré con el apoyo del representante Héctor Ferrer, Victor “Vitito” Perez, de la Lcda. Karla Angleró, el Lcdo. Gerardo “Toñito” Cruz, el Lcdo. Pedro Crespo, Yaima Bellaflores y Jossie Vega, entre otros que anunciaremos más adelante”, expresó el legislador.

El representante también anunció un plan de reorganización de la colectividad. Para esto informó la puesta en marcha de medidas especiales para dicho proceso de reorganización. La estrategia conlleva la ejecución de un plan diseñado para las condiciones particulares de cada región. Entre las medidas presentadas se encuentran:

1. Encaminar una revisión precisa del estatus de la reorganización realizada hasta el momento en todo Puerto Rico. Para esta tarea se designará un equipo que entregará un informe al Presidente en 15 días.

2. La creación de un Grupo Especial de Reorganización Metropolitana. Este grupo tendrá como encomienda diseñar un proceso de reorganización específico para San Juan, Bayamón y Guaynabo. El plan metropolitano tiene que ajustarse a la realidad actual de la zona e incluir estrategias para atender la misma.

3. La creación del Grupo de los 15. Este grupo estará encargado de asistir en la reorganización y trabajo político en 15 municipios. Estos municipios serán seleccionados utilizando como métrica: municipios recuperados (pasada elección), municipios perdidos (pasada elección), casos de corrupción, entre otros. Este equipo trabajará mano a mano con los alcaldes y presidentes municipales.

4. Nombramiento de 8 Secretarios Auxiliares Distritales. Estos serán nombrados por el Presidente y responderán directamente al Secretario General. Su función será la de trabajar junto a la Junta Distrital en la atención rápida de controversias y otros asuntos políticos de la región

“Estos primeros puntos van dirigidos a conocer la realidad actual sobre la reorganización a nivel Isla de manera que se puedan encaminar procesos específicos para atender la situación política del PPD en la zona metropolitana y en municipios con situaciones particulares. Hay mucho trabajo y el tiempo apremia”, manifestó.

El legislador asegura que cuenta con el respaldo de sus homólogos, Héctor Ferrer, Aníbal Díaz, Jose “Cheito” Rivera, Eladio “Layito” Cardona, Estrella Martinez, Ramón Luis Cruz, Sol Higgins, Jorge Alfredo Rivera, Jessie Cortés, Kebin Maldonado, Angel “Tito” Fourquet y Deborah Soto. Además, cuenta con el apoyo de los alcaldes Juan Carlos Garcia Padilla (Coamo) y Carlos Ramirez (Arecibo), entre otros líderes que se comunicarán más adelante.

En la campaña, Ferrer Santiago, estará liderando el esfuerzo de Get out the vote, mientras que Pérez estará trabajando como director político. Los licenciados, Karla Angleró y Gerardo “Toñito” Cruz estarán a cargo del componente electoral, el Lcdo. Crespo y la Sra. Bellaflores, estarán a cargo de los asuntos financieros, mientras que la Sra. Vega, será encargada de los asuntos de prensa.

“Agradezco a cada uno de los integrantes de mi comité de campaña, a todos los que son parte del equipo en todo Puerto Rico y al mismo tiempo hago un llamado a todos los populares que quieran trabajar en esta nueva fuerza dentro del PPD, a que se una a nosotros. La meta es clara; colocar al PPD en posición de ganar la elección de 2024. Para eso vamos a trabajar”, finalizó diciendo.