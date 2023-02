Japón: Grupos LGBTQ exigen leyes contra la discriminación

TOKIO (AP) — Defensores de los derechos LGBTQ condenaron una declaración discriminatoria reciente de un colaborador del primer ministro japonés, Fumiio Kishida, y exigieron que su gobierno apruebe leyes que prohíban la discriminación a las minorías sexuales, legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo y garantice la igualdad de derechos antes de la cumbre del Grupo de los Siete en mayo en Japón.

El colaborador de Kishida, Masayoshi Arai, dijo la semana pasada a la prensa que no querría vivir junto a gente LGBTQ y que muchos japoneses huirían del país si se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Kishida destituyó inmediatamente a Arai, pero una declaración que hizo la semana anterior despertó dudas acerca de su actitud hacia las minorías sexuales.

En respuesta a la pregunta de un legislador opositor en el Parlamento, Kishida dijo que la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo es “un asunto que se debe examinar con cuidado extremo”. La decisión requiere un examen de toda la sociedad porque “puede cambiar el concepto de la familia y los valores, además de la sociedad”.

En una conferencia de prensa el martes, activistas LGBTQ dijeron que las declaraciones equívocas de Kishida revelaban su renuencia a ocuparse del asunto a pesar de su promesa de crear una sociedad incluyente y diversa.

“Las declaraciones discriminatorias del colaborador del primer ministro revelaron claramente al resto del mundo que Japón es un país al que no le importan los derechos de las minorías sexuales”, dijo Takako Uesugi, abogada y directora de Casamiento para Todo Japón, una organización que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Destacó que Japón es el único miembro del Grupo de los Siete países industrializados que no tiene una ley de protección de las minorías sexuales y acotó que “Japón no es digno de dirigir la cumbre del G7 si no abordamos esta situación”.