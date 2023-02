Balneario Seven Seas pasa a manos del municipio de Fajardo

Seven Seas - Fajardo Foto: Flickr/Ivelisse Rivera

Un acuerdo para transferir el balneario Seven Seas que administra el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) al Municipio de Fajardo fue firmado en el día de hoy por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

El contrato tiene una duración de cinco años, prorrogables a dos términos adicionales de cinco años cada uno, para un total de 15 años.

“Desde que comenzó mi administración, he procurado establecer alianzas estratégicas y acuerdos colaborativos con los municipios para asegurar que podamos mejorar los servicios que se le ofrecen al pueblo y que cuenten con instalaciones e infraestructura en buenas condiciones. Este acuerdo entre el DRNA y el municipio de Fajardo permite poner en condiciones óptimas el balneario Seven Seas para beneficio del pueblo y del desarrollo turístico y económico de la región este”, sostuvo el gobernador, quien añadió que se han firmado acuerdos similares bajo esta administración entre el DRNA y los municipios de Vieques, Humacao, Manatí y Toa Baja.

Por su parte, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega destacó que “de acuerdo con la política pública establecida por el gobernador, el DRNA ha ido incrementado diversos acuerdos colaborativos con organizaciones ambientales, organismos comunitarios y municipios. Estos acuerdos empoderan los entornos comunitarios, los municipios y las organizaciones, al hacerlos colaboradores directos de la conservación del ambiente y el desarrollo económico”.

Con la firma del acuerdo, el municipio de Fajardo asume la administración de las operaciones del conocido balneario, incluyendo el estacionamiento, los concesionarios actualmente existentes, el área de acampar, el área de casas rodantes, las oficinas administrativas y cualquier otra estructura u operación actualmente existente o en desarrollo dentro del área designada como balneario.

Mientras, el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez sostuvo que “hace poco más de un año, el señor gobernador me llamó estando en Fajardo y me dijo: ‘alcalde, vamos a cederle la operación del balneario Seven Seas para que le haga una buena inversión y lo lleve a ser uno de los mejores de Puerto Rico’. Hoy Pedro Pierluisi ha cumplido su compromiso y yo, con mucha humildad, superaré sus expectativas”.

A partir de la firma del acuerdo, el municipio asume el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones y garantizará que se continúen ofreciendo todos los servicios, comprometiéndose además a mejorarlos, maximizarlos y desarrollar nuevos servicios. Igualmente, el municipio tiene el compromiso de mantener un estándar de excelencia y calidad. Mientras, las operaciones se harán de acuerdo con la política pública establecida por el DRNA para asegurar el buen uso de los recursos naturales.

Por otro lado, el acuerdo establece que no se permite la subcontratación de la administración de las operaciones. Aunque ello no impide que el municipio proporcione las instalaciones y servicios recreativos relacionados y compatibles a través de contratos de concesión a terceros, para lo que necesitará la autorización del DRNA.

También, el municipio puede, con previa autorización del DRNA, celebrar alianzas, contratos de licencia o contratos de concesión con entidades privadas, no gubernamentales o comunitarias para la operación del estacionamiento, área de acampar, área de casas móviles, o cualquier otro servicio permisible. Estas entidades estarán sujetas a las diversas cláusulas del contrato que protegen dichos recursos naturales.

El contrato fue aprobado por National Park Service (NPS), que tiene jurisdicción debido a que en el pasado se realizaron obras subvencionadas con fondos federales del Land and Water Conservation Fund Act.

El área del balneario deberá mantenerse identificada como de propiedad pública y operada como una instalación pública de recreación al aire libre en todos los letreros, literatura y publicidad, y que es operado por un arrendatario/concesionario, en este caso el municipio de Fajardo.