Pablo José Hernández no quisiera una primaria en el PPD por la comisaría residente

Pablo José Hernández conoce muy bien las aspiraciones políticas de su amigo el representante popular Héctor Ferrer y asegura que aunque no quisiera que se diera una primaria, le respetará el derecho de que también aspire a la comisaría residente en Washington.

“Héctor Ferrer y yo somos muy buenos amigos. En el contexto político trabajamos bien de cerca en la lucha por la elección de la presidencia que se llevó a cabo en noviembre. Yo le comuniqué mi interés en el verano pasado, él me dejó saber que él también estaba interesado y hemos mantenido una relación de amistad desde entonces. Yo creo mucho en el derecho de las personas a aspirar a las posiciones donde ellos mejor entienden que pueden servir”, apuntó.

“Mi primera experiencia política significativa fue una primaria para comisionado residente. Fue la primaria de mi papá en 1999. Yo sentía, yo teniendo 8 años, que esa primaria fue bien injusta, fue manejada inadecuadamente y eso fue parte de mi formación política y por eso es que yo le he dicho a todo el mundo. Obviamente no quisiera que hubiera una primaria, pero si él entiende que él es la mejor persona para esa posición y quiere aspirar yo le voy a respetar ese derecho y no voy a hacer nada para quitárselo”, aseguró.

De cara a la elección de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, Hernández no vislumbra una posición, aunque no lo descarta porque de convertirse en comisionado residente sería parte del organismo.

“Me complace que se esté llevando a cabo la asamblea del 26 como parece haberse acordado en el pasado mes de noviembre. Yo era de los que creía que la Junta se debía elegir después de la elección del presidente, pero si ya se había acordado una fecha… Soy también una persona que cree que los partidos tienen que tener palabra y cumplir con su programa y sus procesos, así que estoy satisfecho con que se esté llevando a cabo”, dijo.

“En cuanto a una aspiración a la Junta, no lo vislumbro, tampoco lo descarto, pero la realidad es que mi inclinación ahora mismo es no aspirar a la Junta porque como precandidato a comisionado residente, cuando sea comisionado residente, ya yo sería parte de la Junta. Así que en teoría podría decir que ya estoy aspirando a la Junta”, añadió.

A la pregunta sobre si se estará alineando con uno de los ya precandidatos a la gobernación, Hernández dijo que se mantendrá neutral en la contienda política. Al momento Carmen Maldonado, actual alcaldesa de Morovis y el senador Juan Zaragoza han expresado su interés por la gobernanza del país por el PPD.

“Yo he dicho que voy estar neutral en la contienda por la presidencia y me honra contar con el respaldo del alcalde de Villalba que es uno de los probables aspirantes y la alcaldesa de Morovis que es otra aspirante y parte de la razón de lo que quiero hacerlo así es porque creo que el comisionado tiene que tener una buena relación con el gobernador y que las primarias suelen ser divisivas y pueden afectar esa relación y no quisiera repetir la historia de Jenniffer González con Ricky Rosselló, con Wanda Vázquez y con Pedro Pierluisi que no se ha llevado bien con ninguno de los tres”, indicó.

Listo para enfrentar a Jenniffer González

Hernández, de igual manera, dijo estar listo para enfrentar una elección con Jenniffer González como contrincante política, aunque ya la comisionada residente diera un atisbo en día recientes de lo que sería una aspiración a la gobernación. Aseguró que sería un acto de cobardía de González no lanzarse a la gobernación luego de su pronunciamiento en días recientes.

“Si yo aspiré partiendo de la premisa que ella sería la candidata. Yo no estoy convencido, aunque ella básicamente lo anunció así que si no corre para la Gobernación va a lucier cobarde de cierto modo, pero yo estoy preparado para correr contra ella y mi mensaje va a ser el mismo sea, ella, o sea otro candidato del PP. Y ese mensaje es bien sencillo. Por los pasados 20 años, Puerto Rico ha elegido comisionado residente del PNP que van a Washington obsesionados con la estadidad a impulsar plebiscitos estériles y antidemocráticos y yo creo que hace falta una renovación en Washington para que vaya alguien con las verdaderas prioridades del pueblo de Puerto Rico, que son el bienestar y el desarrollo económico”, dijo.